Jangan Simpan Terlalu Banyak Uang di Bank

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Endang Wulansari

15 November 2026, 08:04 WIB

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Jabarpos.id – Di era digital saat ini, pilihan instrumen investasi telah berkembang pesat dan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Fenomena ini perlahan mulai mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan. Jika dahulu orang cenderung merasa aman dengan menumpuk uang dalam jumlah besar di rekening tabungan, kini tren tersebut mulai bergeser. Meski demikian, prinsip klasik bahwa uang tunai adalah raja atau cash is king tetap dianggap relevan, terutama sebagai benteng pertahanan utama saat menghadapi ketidakpastian ekonomi atau krisis yang tiba-tiba datang.

Namun, muncul sebuah pertanyaan krusial bagi banyak orang: berapa sebenarnya jumlah saldo ideal yang harus tetap mengendap di rekening bank agar kondisi keuangan tetap sehat dan aman?

Jangan Simpan Terlalu Banyak Uang di Bank
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Para ahli perencanaan keuangan memberikan peringatan bahwa menyimpan uang tunai dalam jumlah yang terlalu besar di rekening operasional justru bisa menjadi bumerang. Alih-alih memberikan rasa aman, menumpuk dana berlebih di rekening biasa dapat memicu berbagai risiko, mulai dari ancaman kejahatan siber atau fraud, risiko kesalahan transaksi, hingga nilai uang yang terus tergerus oleh laju inflasi yang tinggi.

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Jessica Goedtel, seorang perencana keuangan bersertifikat, menjelaskan bahwa rekening tabungan sering kali tidak memiliki sistem perlindungan sekuat kartu kredit. Hal ini berarti, jika rekening Anda mengalami pembobolan atau serangan siber, proses pengembalian dana yang hilang bisa menjadi jauh lebih rumit dan sulit dibandingkan dengan penyalahgunaan kartu kredit.

Senada dengan pandangan tersebut, pakar keuangan Gregory Guenther menekankan bahwa menyimpan likuiditas yang berlebihan di rekening harian bukanlah strategi finansial yang cerdas. Menurutnya, masyarakat sebaiknya hanya menyisihkan dana yang cukup untuk menutupi kebutuhan operasional selama satu hingga dua minggu saja di rekening utama. Sisa dana yang ada seharusnya dialihkan ke aset produktif lainnya yang mampu memberikan imbal hasil (return) lebih tinggi.

"Jika saldo terlalu sedikit, Anda akan merasa cemas setiap kali melakukan transaksi. Namun, jika terlalu banyak, Anda justru kehilangan kesempatan untuk menumbuhkan kekayaan melalui instrumen investasi lain," ujar Gregory. Ia menambahkan bahwa titik ideal saldo tersebut bersifat personal, namun harus mampu memberikan ketenangan pikiran tanpa membuat Anda merasa was-was setiap kali ingin berbelanja kebutuhan pokok.

Penting untuk diingat bahwa saldo di rekening operasional sama sekali tidak boleh disamakan dengan dana darurat (emergency fund). Keduanya memiliki fungsi yang sangat berbeda. Dana operasional digunakan untuk kebutuhan rutin seperti membayar tagihan dan belanja harian, sementara dana darurat berfungsi sebagai jaring pengaman untuk kejadian luar biasa, seperti biaya medis mendadak atau risiko kehilangan pekerjaan (PHK).

Para ahli menyarankan agar masyarakat menyiapkan dana darurat secara terpisah dengan nilai setara 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan. Agar nilainya tetap terjaga namun tetap mudah diakses saat dibutuhkan, dana ini sebaiknya ditempatkan pada instrumen yang aman dan likuid, seperti reksa dana pasar uang atau rekening tabungan dengan bunga tinggi (high-yield savings account). Dengan pembagian yang tepat antara dana operasional, dana darurat, dan investasi, kesehatan finansial jangka panjang Anda akan lebih terjamin.

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