Jejak Sukses Penjaga Warung Jadi Raja Ritel

Jabarpos.id – Siapa sangka, di balik kemegahan ribuan gerai ritel modern yang kini tersebar di seluruh pelosok negeri, tersimpan sebuah kisah perjuangan yang sangat membumi. Sosok di balik raksasa Alfamart, Djoko Susanto, memulai perjalanan panjangnya bukan dari gedung pencakar langit, melainkan dari sebuah bilik warung kelontong sederhana di kawasan Petojo, Jakarta.

Lahir dengan nama Kwok Kwie Fo, Djoko Susanto adalah representasi nyata dari kerja keras dan ketajaman insting bisnis. Sebelum membangun imperium bisnisnya, ia sempat menjalani kehidupan sebagai pekerja di sebuah perusahaan perakitan radio. Namun, panggilan untuk mengelola bisnis keluarga akhirnya membawa Djoko kembali ke akar. Ia memutuskan untuk mengelola sebuah warung kecil bernama Toko Sumber Bahagia, sebuah langkah yang kelak mengubah garis hidupnya secara drastis.

Di warung mungil tersebut, Djoko tidak hanya berperan sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pelayan, pengelola stok, hingga penjaga toko yang bekerja setiap hari. Ia melakoni seluruh lini operasional secara mandiri. Awalnya, toko tersebut hanya menjual kebutuhan pokok seperti sabun dan minyak goreng. Namun, Djokos melihat peluang besar pada komoditas rokok, yang kemudian ia kembangkan melalui kemitraan strategis dengan Gudang Garam.

Keberhasilan Djoko dalam mengelola distribusi rokok membuat namanya melambung di kalangan pengusaha besar. Pada tahun 1987, ia tercatat telah memiliki 15 jaringan toko grosir. Prestasi ini menarik perhatian Putera Sampoerna, bos besar PT HM Sampoerna Tbk, yang kemudian mengajaknya bekerja sama pada akhir 1986.

Peran Djoko semakin krusial ketika ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Penjualan PT HM Sampoerna. Di bawah kendalinya, Sampoerna berhasil mengukuhkan posisi sebagai pemain rokok terbesar kedua di Indonesia. Ia juga menjadi sosok penting di balik peluncuran merek legendaris Sampoerna A Mild pada tahun 1989.

Langkah besar Djoko dalam dunia ritel dimulai saat ia mendirikan PT Alfa Retailindo pada tahun 1989. Berawal dari sebuah gudang di Jakarta, ia menyulapnya menjadi pusat distribusi yang kemudian bertransformasi menjadi supermarket. Seiring berjalannya waktu, ia melihat adanya pergeseran gaya hidup masyarakat yang menginginkan kepraktisan.

Melihat tren tersebut, pada 18 Oktober 1999, ia meluncurkan konsep minimarket bernama Alfa Minimart. Konsep ini meledak di pasaran dan mendorong perusahaan untuk melantai di bursa saham pada awal tahun 2000. Transformasi besar terjadi pada 1 Januari 2003, di mana merek tersebut resmi berganti nama menjadi Alfamart.

Kini, melalui tangan dinginnya, grup bisnis yang menaungi Alfamidi dan Lawson ini telah menjelma menjadi raksasa ritel dengan lebih dari 23.000 gerai. Dari seorang penjaga warung di Petojo, Djoko Susanto telah membuktikan bahwa ketekunan dan ketajaman melihat peluang dapat mengubah nasib dari skala kecil menjadi penguasa pasar nasional.