Daftar Baru 10 Saham Penguasa IHSG

Jabarpos.id – Dinamika di Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memicu perhatian para pelaku pasar modal. Perubahan signifikan terjadi pada struktur perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyusul adanya evaluasi insidental yang dilakukan oleh otoritas bursa. Langkah ini diambil sebagai respons atas hasil evaluasi terhadap emiten yang memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang sangat tinggi atau yang dikenal dengan istilah High Shareholding Concentration (HSC).

Berdasarkan informasi resmi yang dirilis, BEI bersama Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi telah menuntaskan proses evaluasi mendalam terhadap struktur kepemilikan saham di seluruh perusahaan yang tercatat di bursa. Evaluasi ini dilakukan dengan merujuk pada data per 30 Oktober 2026. Fokus utama dari pengawasan ini adalah mengidentifikasi emiten yang memiliki dominasi kepemilikan yang sangat kuat, di mana akumulasi kepemilikan hingga 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah kepemilikan dengan warkat (scrip) mencapai angka minimal 92,5 persen.

Sebelumnya, Komite HSC telah mengidentifikasi sebanyak 383 saham yang masuk dalam kategori konsentrasi tinggi tersebut. Adanya penambahan emiten dengan karakteristik HSC ini secara otomatis memicu penyesuaian terhadap konstituen atau komponen pembentuk IHSG. Perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan memiliki dampak langsung terhadap bobot atau pengaruh masing-masing saham dalam pergerakan indeks pasar secara keseluruhan.

Pihak bursa menyatakan bahwa penyesuaian konstituen dalam perhitungan IHSG ini akan mulai berlaku efektif pada 13 November 2026. Perubahan ini akan terus berjalan hingga periode berikutnya, yakni 29 Januari 2027. Selain itu, BEI juga menegaskan bahwa saham-saham yang masuk atau keluar dari kategori HSC di luar jadwal evaluasi rutin akan tetap disesuaikan dalam perhitungan indeks guna menjaga akurasi data pasar.

Dampak dari keluarnya sejumlah saham HSC dari perhitungan indeks menyebabkan terjadinya pergeseran bobot pada saham-saham lainnya. Hal ini berarti, beberapa emiten kini memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah naik atau turunnya IHSG. Bagi para investor, memahami daftar saham dengan bobot terbesar menjadi sangat krusial agar dapat mengantisipasi volatilitas pasar dengan lebih baik.

Berdasarkan lampiran pengumuman resmi BEI Nomor Peng-00219/BEI.POP/11-2026, telah ditetapkan daftar terbaru mengenai konstituen dan jumlah saham penghitung indeks. Meskipun daftar lengkap emiten mengalami perubahan, fokus pasar kini tertuju pada 10 saham yang memegang kendali atau bobot terbesar terhadap pergerakan IHSG dalam periode efektif mendatang.

BEI juga mengimbau kepada seluruh investor, manajer investasi, dan pihak berkepentingan lainnya untuk selalu memantau keterbukaan informasi terkait HSC secara berkala melalui situs resmi bursa. Langkah kewaspadaan ini penting mengingat perubahan struktur kepemilikan dapat memengaruhi likuiditas dan strategi investasi di pasar modal Indonesia.