IHSG Melesat Tajam di Tengah Gejolak Politik

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang cukup impresif dengan melesat naik sebesar 1% pada perdagangan pagi ini. Lonjakan ini terjadi di tengah suasana pasar yang tengah diselimuti berbagai ketidakpastian, baik dari dinamika politik dalam negeri maupun rilis data ekonomi global yang cukup krusial.

Berdasarkan data aktivitas perdagangan, volume transaksi tercatat mencapai 56,59 juta lot dengan nilai transaksi yang menyentuh angka Rp2,25 triliun. Mengutip data dari Refinitiv, penguatan indeks ini dipicu oleh performa gemilang sektor teknologi yang tumbuh 1,1%. Selain itu, sektor energi turut menyumbang kenaikan sebesar 0,9%, disusul oleh sektor konsumer kritikal yang naik 0,8%.

Beberapa saham "raksasa" menjadi motor penggerak utama kenaikan indeks, di antaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Astra International Tbk. (ASII), serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Di sisi lain, terdapat tekanan dari saham-saham seperti PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT XL Axiata Tbk. (EXCL), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) yang sempat menahan laju kenaikan.

Gejolak Politik Domestik Fokus utama investor hari ini tertuju pada situasi politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR, Ahmad Muzani, telah mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri tersebut dan menyatakan bahwa proses kelembagaan akan segera dijalankan. MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif. Hari ini, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan guna membahas langkah tindak lanjut. Bagi pasar, kepastian transisi kepemimpinan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas kebijakan ekonomi.

Sentimen Global yang Beragam Dari kancah internasional, pasar sedang mencermati beberapa data penting. Di Jepang, indeks harga produsen melonjak 7,1% secara tahunan, melampaui ekspektasi pasar. Hal ini memicu kekhawatiran akan kenaikan biaya produksi yang dapat berdampak pada kebijakan Bank of Japan. Sementara itu, di Amerika Serikat, angka klaim pengangguran awal menunjukkan kenaikan menjadi 200.000, yang menjadi sinyal bagi investor untuk memantau arah kebijakan The Fed.

Selain itu, pasar juga menanti rilis data penyaluran kredit China yang akan menjadi indikator kekuatan ekonomi negara tetangga tersebut. Di kawasan Eropa, rilis estimasi pertumbuhan ekonomi zona euro juga menjadi sorotan untuk melihat ketahanan ekonomi di tengah tekanan biaya hidup.

Reformasi Pasar Modal dan APBN Di dalam negeri, pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk mereformasi pasar modal melalui tiga agenda utama: peningkatan valuasi emiten, percepatan penegakan aturan, dan penguatan edukasi investor. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik bursa Indonesia di mata dunia.

Tak hanya itu, perhatian juga tertuju pada agenda APBN KiTa yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Konferensi pers ini akan membedah realisasi belanja negara, pendapatan, hingga posisi utang pemerintah hingga akhir Oktober 2026, yang menjadi indikator kesehatan fiskal Indonesia.