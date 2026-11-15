Prinsip Hidup Anak Kartini yang Tak Mau Manja

Jabarpos.id – Dalam dunia yang sering kali mengagungkan koneksi dan privilese, kisah Raden Mas Soesalit Djojoadhiningrat muncul sebagai anomali yang menyentuh hati. Ia bukanlah sosok yang memanfaatkan nama besar orang tuanya untuk meraih kemudahan hidup. Sebaliknya, putra tunggal dari pahlawan emansipasi perempuan Indonesia, R.A. Kartini, dan Bupati Rembang, Raden Mas Adipati Ario Djojoadiningrat, ini justru memilih jalan yang jauh dari kemewahan demi menjaga kehormatan diri.

Lahir di tengah keluarga bangsawan yang sangat terpandang, Soesalit memiliki segalanya untuk menjadi penguasa. Jalan menuju kursi Bupati Rembang, jabatan yang pernah diemban ayahnya, terbuka lebar tanpa hambatan. Dukungan dari kerabat dan jaringan kekuasaan sudah berada di genggamannya. Namun, Soesalit mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak: ia menolak warisan kekuasaan tersebut.

Alih-alih duduk manis di kursi birokrasi yang nyaman, Soesalit justru memilih jalan pedang. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri pada militer. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA). Pilihan ini bukan sekadar mencari jati diri, melainkan bentuk pembuktian bahwa ia mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bayang-bayang nama besar Kartini.

Pasca kemerdekaan Indonesia, karier militernya semakin bersinar. Saat pasukan PETA bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Soesalit terjun langsung ke medan pertempuran melawan penjajah Belanda. Keberaniannya di garis depan membuat pangkatnya melesat cepat. Puncaknya, pada tahun 1946, ia dipercaya memegang tanggung jawab besar sebagai Panglima Divisi II Diponegoro, sebuah posisi strategis untuk mengamankan ibu kota Yogyakarta saat itu.

Tak hanya di medan perang, Soesalit juga sempat mencicipi peran di ranah sipil. Pada tahun 1953, ia dipercaya menjadi penasihat Menteri Pertahanan di bawah Kabinet Ali Sastroamidjojo. Meski memiliki rekam jejak yang gemilang, ia tetaplah sosok yang rendah hati.

Kesederhanaan Soesalit bahkan diakui oleh tokoh militer besar, Jenderal Besar A.H. Nasution. Menurut kesaksian Nasution, Soesalit adalah sosok yang sangat teguh pada prinsip. Ia tidak pernah menggunakan statusnya sebagai anak pahlawan untuk menuntut hak-hak istimewa dari negara. Bahkan, di masa tuanya, ia memilih menjalani hidup sebagai veteran yang sederhana, bahkan cenderung melarat, tanpa sedikit pun mengeluh atau mendompleng popularitas orang tuanya.

Ia menutup usia pada 17 Maret 1962 dengan meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda: sebuah integritas yang tak tergoyahkan. Soesalit membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak datang dari nama besar keluarga, melainkan dari keringat dan dedikasi nyata bagi bangsa.