Strategi Baru TOCO Dongkrak UMKM

Jabarpos.id – Dunia perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia kembali memanas dengan munculnya inovasi baru yang berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha kecil. Di tengah persaingan ketat antar raksasa digital, sebuah platform bernama TOCO hadir membawa gebrakan yang cukup mengejutkan pasar. Bukan sekadar menawarkan tempat berjualan, platform berbasis komunitas ini mengambil langkah berani dengan membebaskan biaya administrasi bagi para penjualnya.

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tanah air. Dengan menghapus biaya admin, TOCO berharap dapat meringankan beban operasional para pedagang lokal, sehingga margin keuntungan yang mereka dapatkan bisa lebih maksimal. Hal ini menjadi angin segar di tengah tren kenaikan biaya layanan di berbagai platform digital lainnya.

Arnold Sebastian Egg, selaku Founder sekaligus CEO PT Toco Ramai Digital, mengungkapkan bahwa visi utama perusahaan adalah menciptakan ekosistem belanja yang interaktif. Berbeda dengan platform konvensional yang cenderung bersifat satu arah, TOCO mengedepankan konsep belanja berbasis komunitas. Di sini, pembeli dan penjual tidak hanya melakukan transaksi jual-beli, tetapi juga dapat saling terhubung, berinteraksi, hingga belajar bersama dalam sebuah ekosistem digital yang dinamis.

Meski tergolong pemain baru yang mulai mencuri perhatian sejak tahun 2024, pertumbuhan yang dicapai TOCO terbilang sangat impresif. Data menunjukkan bahwa Gross Merchandise Value (GMV) atau nilai transaksi bruto yang berhasil diproses oleh platform ini telah menyentuh angka fantastis, yakni Rp 1 triliun. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa model bisnis berbasis komunitas yang mereka usung mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat.

Keberhasilan tersebut tercermin dari statistik penggunaan platform yang terus meroket. Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 8 juta barang yang telah terjual melalui sistem TOCO. Selain itu, platform ini telah merangkul ratusan ribu penjual yang tergabung dalam ekosistemnya, dengan jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 2 juta orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap platform ini tumbuh dengan sangat cepat.

Strategi pembebasan biaya admin ini diprediksi akan menjadi senjata utama TOCO dalam memenangkan hati para pelaku UMKM. Dengan menekan biaya masuk, hambatan bagi pedagang kecil untuk "go digital" menjadi semakin rendah. Melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis komunitas, TOCO berusaha membuktikan bahwa digitalisasi tidak harus selalu tentang persaingan harga yang mencekik, melainkan tentang bagaimana membangun hubungan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Ke depannya, perkembangan teknologi digital di Indonesia diprediksi akan semakin kompleks. Namun, dengan fokus pada penguatan komunitas dan dukungan terhadap ekonomi lokal, TOCO optimis dapat terus memperluas jangkauannya dan menjadi pemain kunci dalam peta persaingan e-commerce nasional. Melansir laporan dari jabarpos.id, langkah berani ini diharapkan mampu memicu gelombang inovasi baru bagi platform digital lainnya di Indonesia.