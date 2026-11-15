Prediksi IHSG Menuju Akhir 2026

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Endang Wulansari

15 November 2026, 15:04 WIB

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Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia terus berada dalam pusaran ketidakpastian global maupun domestik. Menjelang penghujung tahun 2026, para pelaku pasar kini tengah menanti arah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tengah berbagai sentimen yang saling berbenturan. Mulai dari kebijakan suku bunga The Fed, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga perubahan peta politik di dalam negeri, semuanya menjadi variabel penentu bagi stabilitas ekonomi nasional.

CEO Sucor Sekuritas, Bernadus Wijaya, memberikan pandangan optimis di tengah gempuran sentimen negatif tersebut. Menurutnya, meskipun pasar saat ini dihantam berbagai isu, valuasi pasar saham Indonesia sebenarnya sudah berada pada level yang sangat murah. Kondisi ini dinilai sebagai peluang emas bagi para investor karena fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat.

Prediksi IHSG Menuju Akhir 2026
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Bernadus memproyeksikan bahwa IHSG memiliki potensi untuk bergerak di rentang angka 5.500 hingga 6.000 pada akhir tahun 2026. Ia menekankan bahwa meskipun ada tekanan dari faktor eksternal, potensi pertumbuhan jangka panjang tetap terbuka lebar. Ia menyarankan investor untuk melirik sektor-sektor yang memiliki fundamental kokoh, terutama pada sektor perbankan dan komoditas, yang diprediksi akan menjadi motor penggerak utama pasar.

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Namun, di balik peluang tersebut, Bernadus juga memberikan peringatan keras kepada para investor ritel. Ia menyoroti adanya fenomena 383 saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC). Saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi ini sangat rawan terhadap manipulasi harga atau "permainan" pasar yang dapat merugikan investor kecil.

"Investor harus sangat berhati-hati dan wajib memperhatikan fundamental perusahaan secara mendalam sebelum memutuskan untuk masuk ke saham-saham dalam daftar tersebut," ungkapnya. Hal ini menjadi krusial agar investor tidak terjebak dalam volatilitas yang tidak wajar, terutama mengingat perhatian indeks global seperti MSCI terhadap struktur kepemilikan saham di pasar berkembang.

Selain masalah konsentrasi kepemilikan, dinamika politik pasca mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi salah satu faktor yang dipantau ketat oleh pasar. Perubahan kepemimpinan atau pergeseran kebijakan politik seringkali memicu fluktuasi pada nilai tukar Rupiah dan kepercayaan investor asing.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik masih membayangi, prospek pasar modal Indonesia tetap menarik untuk dikelola dengan strategi yang tepat. Fokus pada fundamental, pemilihan sektor yang defensif namun bertumbuh, serta kewaspadaan terhadap saham-saham dengan kepemilikan terkonsentrasi akan menjadi kunci sukses bagi investor dalam menavigasi pasar hingga akhir tahun 2026. Melalui laporan mendalam di jabarpos.id, investor diharapkan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi di tengah situasi yang penuh tantangan ini.

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