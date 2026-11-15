Waspada Modus Penipuan Nonton Drama China

Author Image

Endang Wulansari

15 November 2026, 15:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Masyarakat kini harus ekstra waspada terhadap berbagai ancaman penipuan yang semakin canggih dan beragam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras terkait munculnya berbagai modus baru yang menyasar masyarakat, mulai dari iming-iming keuntungan hanya dengan menonton iklan hingga skema menonton drama China untuk mendapatkan uang.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melaporkan bahwa sepanjang periode Mei 2026, berbagai aktivitas usaha ilegal telah berhasil dihentikan. Para pelaku kejahatan ini menggunakan berbagai taktik manipulatif untuk menjerat korban. Salah satu yang paling mencolok adalah penawaran pembelian hak cipta film. Dalam skema ini, korban dijanjikan keuntungan finansial yang besar setelah mereka menyelesaikan sejumlah tugas tertentu yang terlihat mudah.

Waspada Modus Penipuan Nonton Drama China
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tidak hanya itu, modus penipuan juga merambah ke dunia digital melalui tugas menonton iklan dan drama China. Pelaku memanfaatkan tren hiburan untuk menarik minat masyarakat agar mau mengikuti instruksi mereka, yang pada akhirnya berujung pada kerugian materi. Selain itu, ditemukan pula praktik penipuan yang melibatkan pihak asing melalui teknik penyamaran identitas atau impersonation. Mereka juga menawarkan investasi saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) palsu yang sangat menyesatkan.

Also Read

Prediksi IHSG Menuju Akhir 2026

Strategi Baru TOCO Dongkrak UMKM

Prinsip Hidup Anak Kartini yang Tak Mau Manja

IHSG Melesat Tajam di Tengah Gejolak Politik

Daftar Baru 10 Saham Penguasa IHSG

Modus-modus lain yang terdeteksi meliputi tawaran pembuatan akun di platform e-commerce, permintaan penyetoran deposit dana dengan janji komisi tinggi, pembiayaan proyek fiktif, hingga investasi aset kripto melalui skema copy trading. Semua ini dirancang sedemikian rupa agar terlihat menguntungkan secara instan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengungkapkan data yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan OJK, terdapat 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal yang masuk dalam periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026. Menariknya, sektor pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi penyumbang laporan terbanyak.

"Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 14.380 laporan berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Sementara itu, terdapat 2.601 pengaduan mengenai investasi ilegal, dan 124 pengaduan terkait layanan gadai ilegal," jelas Dicky dalam sebuah konferensi pers virtual.

Menanggapi gelombang laporan tersebut, Satgas PASTI bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran terhadap 951 entitas pinjol ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta satu aktivitas keuangan ilegal lainnya yang beroperasi melalui situs dan aplikasi.

Selain melakukan pemblokiran, OJK juga memperketat pengawasan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang sah. Sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan konsumen, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif. Tercatat ada 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, serta 17 sanksi denda yang diberikan kepada 15 PUJK. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh lembaga keuangan mematuhi aturan dan tidak merugikan nasabah.

Related Post

Prediksi IHSG Menuju Akhir 2026

Prediksi IHSG Menuju Akhir 2026

Nov. 15, 2026

Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia terus berada dalam pusaran ketidakpastian global maupun domestik. Menjelang penghujung tahun 2026, para pelaku pasar kini tengah menanti arah

Strategi Baru TOCO Dongkrak UMKM

Strategi Baru TOCO Dongkrak UMKM

Nov. 15, 2026

Jabarpos.id – Dunia perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia kembali memanas dengan munculnya inovasi baru yang berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha kecil. Di tengah persaingan

Prinsip Hidup Anak Kartini yang Tak Mau Manja

Prinsip Hidup Anak Kartini yang Tak Mau Manja

Nov. 15, 2026

Jabarpos.id – Dalam dunia yang sering kali mengagungkan koneksi dan privilese, kisah Raden Mas Soesalit Djojoadhiningrat muncul sebagai anomali yang menyentuh hati. Ia bukanlah sosok

IHSG Melesat Tajam di Tengah Gejolak Politik

IHSG Melesat Tajam di Tengah Gejolak Politik

Nov. 15, 2026

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang cukup impresif dengan melesat naik sebesar 1% pada perdagangan pagi ini. Lonjakan ini terjadi di

Daftar Baru 10 Saham Penguasa IHSG

Daftar Baru 10 Saham Penguasa IHSG

Nov. 15, 2026

Jabarpos.id – Dinamika di Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memicu perhatian para pelaku pasar modal. Perubahan signifikan terjadi pada struktur perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com