Waspada Modus Penipuan Nonton Drama China

Jabarpos.id – Masyarakat kini harus ekstra waspada terhadap berbagai ancaman penipuan yang semakin canggih dan beragam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras terkait munculnya berbagai modus baru yang menyasar masyarakat, mulai dari iming-iming keuntungan hanya dengan menonton iklan hingga skema menonton drama China untuk mendapatkan uang.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melaporkan bahwa sepanjang periode Mei 2026, berbagai aktivitas usaha ilegal telah berhasil dihentikan. Para pelaku kejahatan ini menggunakan berbagai taktik manipulatif untuk menjerat korban. Salah satu yang paling mencolok adalah penawaran pembelian hak cipta film. Dalam skema ini, korban dijanjikan keuntungan finansial yang besar setelah mereka menyelesaikan sejumlah tugas tertentu yang terlihat mudah.

Tidak hanya itu, modus penipuan juga merambah ke dunia digital melalui tugas menonton iklan dan drama China. Pelaku memanfaatkan tren hiburan untuk menarik minat masyarakat agar mau mengikuti instruksi mereka, yang pada akhirnya berujung pada kerugian materi. Selain itu, ditemukan pula praktik penipuan yang melibatkan pihak asing melalui teknik penyamaran identitas atau impersonation. Mereka juga menawarkan investasi saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) palsu yang sangat menyesatkan.

Modus-modus lain yang terdeteksi meliputi tawaran pembuatan akun di platform e-commerce, permintaan penyetoran deposit dana dengan janji komisi tinggi, pembiayaan proyek fiktif, hingga investasi aset kripto melalui skema copy trading. Semua ini dirancang sedemikian rupa agar terlihat menguntungkan secara instan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengungkapkan data yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan OJK, terdapat 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal yang masuk dalam periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026. Menariknya, sektor pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi penyumbang laporan terbanyak.

"Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 14.380 laporan berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Sementara itu, terdapat 2.601 pengaduan mengenai investasi ilegal, dan 124 pengaduan terkait layanan gadai ilegal," jelas Dicky dalam sebuah konferensi pers virtual.

Menanggapi gelombang laporan tersebut, Satgas PASTI bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran terhadap 951 entitas pinjol ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta satu aktivitas keuangan ilegal lainnya yang beroperasi melalui situs dan aplikasi.

Selain melakukan pemblokiran, OJK juga memperketat pengawasan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang sah. Sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan konsumen, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif. Tercatat ada 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, serta 17 sanksi denda yang diberikan kepada 15 PUJK. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh lembaga keuangan mematuhi aturan dan tidak merugikan nasabah.