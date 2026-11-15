Menanti Transparansi Keuangan Danantara

Jabarpos.id – Publik kini tengah menanti momen krusial terkait transparansi pengelolaan aset negara. Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan nama Danantara, dijadwalkan akan segera merilis laporan keuangan tahun buku 2025 dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi terbaru, laporan tersebut direncanakan akan dipublikasikan secara resmi pada 23 November 2026 mendatang.

Kepastian mengenai jadwal rilis ini dikonfirmasi langsung oleh Chief of Operating Officer (COO) Danantara yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria. Dalam keterangannya, Dony menyebutkan bahwa proses audit dan pemeriksaan laporan keuangan tersebut telah melewati tahapan penting.

"Laporan keuangannya tanggal 23 November kalau tidak salah. Akhir bulan ini," ujar Dony saat memberikan keterangan kepada media pada Minggu (15/11/2026). Ia juga menambahkan bahwa proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah rampung dilakukan, sehingga publik hanya perlu menunggu beberapa hari lagi hingga dokumen tersebut diterbitkan secara resmi.

Langkah ini menjadi sorotan tajam mengingat sejak pertama kali diluncurkan pada Februari 2025, Danantara memang belum pernah memaparkan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat luas. Hal ini memicu rasa penasaran mengenai bagaimana efektivitas pengelolaan ribuan entitas yang kini berada di bawah naungan lembaga tersebut.

Terkait keterlambatan atau proses yang memakan waktu lama, CEO Danantara, Rosan Roeslani, sebelumnya telah memberikan penjelasan mendalam. Menurutnya, kompleksitas penyusunan laporan keuangan Danantara bukan perkara mudah. Hal ini dikarenakan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari lebih dari seribu perusahaan yang berbeda-beda karakteristiknya.

Rosan menjelaskan bahwa menyatukan data keuangan dari ribuan entitas memerlukan ketelitian ekstra agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, secara regulasi, tenggat waktu pelaporan memang baru jatuh pada akhir Juni, sehingga proses sinkronisasi data memerlukan waktu yang cukup panjang.

Senada dengan hal tersebut, Managing Director Global Relations and Communications BPI Danantara, Pahala N Mansury, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh pada prinsip akuntabilitas. Ia menekankan bahwa penyampaian laporan kepada publik adalah sebuah kewajiban moral dan administratif yang akan segera ditunaikan setelah seluruh proses verifikasi selesai.

Pahala merinci bahwa tantangan utama terletak pada jumlah BUMN yang mencapai lebih dari 1.070 perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan dan standar pelaporan yang bervariasi. Oleh karena itu, proses konsolidasi dilakukan untuk memastikan seluruh transaksi antarperusahaan (intercompany transaction) dapat dicatatkan dengan akurat dan transparan.

Lebih lanjut, Pahala mengungkapkan bahwa meskipun penyusunan laporan keuangan masing-masing perusahaan telah selesai, Danantara berupaya menerapkan standar internasional, yakni Santiago Principles. Penerapan standar ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh informasi yang disajikan kepada publik benar-benar memadai, kredibel, dan memenuhi standar tata kelola investasi global yang baik.