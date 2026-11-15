Strategi Baru Crazy Rich Dunia Berburu Cuan

Jabarpos.id – Dunia investasi global tengah menyaksikan pergeseran tren yang cukup signifikan di kalangan pemilik kekayaan luar biasa atau yang akrab disapa crazy rich. Jika selama ini instrumen konvensional seperti saham dan obligasi menjadi primadona utama, kini para miliarder dunia mulai melirik instrumen alternatif sebagai mesin pertumbuhan kekayaan baru mereka.

Fenomena ini bukan tanpa alasan. Ketidakpastian geopolitik yang terus membayangi dunia, fluktuasi pasar yang tidak menentu, hingga ancaman inflasi yang sulit dikendalikan membuat para investor kelas atas ini merasa perlu mencari "pelampung" penyelamat. Mereka membutuhkan diversifikasi yang lebih kuat untuk melindungi aset mereka saat pasar keuangan tradisional mengalami guncangan hebat.

Dan Watkins, CEO Regional JPMorgan Asset Management untuk wilayah Asia-Pasifik, memberikan catatan menarik mengenai fenomena ini. Ia mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, alokasi aset alternatif dalam pengelolaan kekayaan pribadi di kawasan Asia-Pasifik melonjak tajam hingga 40 persen. Menurutnya, terdapat minat yang sangat masif terhadap eksposur aset alternatif, terutama di kalangan individu dengan kategori kekayaan ultra-tinggi.

Tren ini juga diperkuat oleh data dari BNY Wealth yang menunjukkan pergeseran drastis pada portofolio single family office. Saat ini, aset alternatif telah mendominasi hingga 60 persen dari total portofolio mereka, melampaui investasi tradisional yang porsinya kini hanya berada di angka 41 persen.

Mengincar Sektor Masa Depan

Lantas, instrumen apa saja yang kini menjadi incaran? Salah satu yang paling populer adalah hedge fund. Instrumen ini diminati karena kemampuannya menawarkan strategi keuntungan yang tidak sepenuhnya bergantung pada naik-turunnya pasar saham secara umum. Selain itu, kredit swasta juga menjadi primadona karena menjanjikan pendapatan tetap melalui skema pembayaran kontraktual.

Menariknya, sektor infrastruktur kini naik daun seiring dengan ledakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kebutuhan akan pusat data (data center), jaringan listrik yang stabil, hingga konektivitas digital yang masif membuat investasi di bidang ini menjadi sangat prospektif. Thomas Roland Guyot dari UBS Unified Global Alternatives menyebutkan bahwa investor kini sangat selektif dalam membidik aset yang mendukung elektrifikasi dan keamanan energi.

Data dari PitchBook pun mendukung hal ini, di mana arus masuk dana ke sektor infrastruktur terbuka tercatat meningkat 30 persen secara tahunan hingga kuartal pertama tahun 2026.

Risiko di Balik Keuntungan Besar

Namun, di balik potensi keuntungan yang menggiurkan, investasi alternatif bukanlah tanpa risiko. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah likuiditas. Berbeda dengan saham yang bisa dijual kapan saja, modal dalam investasi alternatif seringkali terkunci dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun.

Selain itu, terdapat risiko konsentrasi. Seorang investor mungkin merasa sudah terdiversifikasi karena memiliki aset di real estat dan infrastruktur, namun jika keduanya sama-sama bergantung pada siklus investasi AI, maka risiko kegagalan sistemik tetap mengintai.

Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa tren ini bukanlah bentuk pelarian massal dari pasar saham. John Woods dari Lombard Odier menjelaskan bahwa lonjakan investasi pada aset alternatif ini lebih banyak didorong oleh aliran modal baru dan kelebihan kas, bukan karena para miliarder tersebut menjual habis saham dan obligasi mereka. Jadi, ini adalah strategi memperkuat benteng kekayaan, bukan meninggalkan pasar tradisional.