Strategi Baru Crazy Rich Dunia Berburu Cuan

Author Image

Endang Wulansari

16 November 2026, 00:05 WIB

Share

Jabarpos.id – Dunia investasi global tengah menyaksikan pergeseran tren yang cukup signifikan di kalangan pemilik kekayaan luar biasa atau yang akrab disapa crazy rich. Jika selama ini instrumen konvensional seperti saham dan obligasi menjadi primadona utama, kini para miliarder dunia mulai melirik instrumen alternatif sebagai mesin pertumbuhan kekayaan baru mereka.

Fenomena ini bukan tanpa alasan. Ketidakpastian geopolitik yang terus membayangi dunia, fluktuasi pasar yang tidak menentu, hingga ancaman inflasi yang sulit dikendalikan membuat para investor kelas atas ini merasa perlu mencari "pelampung" penyelamat. Mereka membutuhkan diversifikasi yang lebih kuat untuk melindungi aset mereka saat pasar keuangan tradisional mengalami guncangan hebat.

Strategi Baru Crazy Rich Dunia Berburu Cuan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dan Watkins, CEO Regional JPMorgan Asset Management untuk wilayah Asia-Pasifik, memberikan catatan menarik mengenai fenomena ini. Ia mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, alokasi aset alternatif dalam pengelolaan kekayaan pribadi di kawasan Asia-Pasifik melonjak tajam hingga 40 persen. Menurutnya, terdapat minat yang sangat masif terhadap eksposur aset alternatif, terutama di kalangan individu dengan kategori kekayaan ultra-tinggi.

Also Read

Rupiah Terpuruk di Tengah Gejolak Politik

Kisah Kelam Bupati Kaya di Tengah Rakyat Sengsara

Jatuhnya Imperium Bisnis Salim di Tengah Badai

Prediksi Baru Harga Emas 2027

Rahasia Cuan Maksimal di Era Digital

Tren ini juga diperkuat oleh data dari BNY Wealth yang menunjukkan pergeseran drastis pada portofolio single family office. Saat ini, aset alternatif telah mendominasi hingga 60 persen dari total portofolio mereka, melampaui investasi tradisional yang porsinya kini hanya berada di angka 41 persen.

Mengincar Sektor Masa Depan

Lantas, instrumen apa saja yang kini menjadi incaran? Salah satu yang paling populer adalah hedge fund. Instrumen ini diminati karena kemampuannya menawarkan strategi keuntungan yang tidak sepenuhnya bergantung pada naik-turunnya pasar saham secara umum. Selain itu, kredit swasta juga menjadi primadona karena menjanjikan pendapatan tetap melalui skema pembayaran kontraktual.

Menariknya, sektor infrastruktur kini naik daun seiring dengan ledakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kebutuhan akan pusat data (data center), jaringan listrik yang stabil, hingga konektivitas digital yang masif membuat investasi di bidang ini menjadi sangat prospektif. Thomas Roland Guyot dari UBS Unified Global Alternatives menyebutkan bahwa investor kini sangat selektif dalam membidik aset yang mendukung elektrifikasi dan keamanan energi.

Data dari PitchBook pun mendukung hal ini, di mana arus masuk dana ke sektor infrastruktur terbuka tercatat meningkat 30 persen secara tahunan hingga kuartal pertama tahun 2026.

Risiko di Balik Keuntungan Besar

Namun, di balik potensi keuntungan yang menggiurkan, investasi alternatif bukanlah tanpa risiko. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah likuiditas. Berbeda dengan saham yang bisa dijual kapan saja, modal dalam investasi alternatif seringkali terkunci dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun.

Selain itu, terdapat risiko konsentrasi. Seorang investor mungkin merasa sudah terdiversifikasi karena memiliki aset di real estat dan infrastruktur, namun jika keduanya sama-sama bergantung pada siklus investasi AI, maka risiko kegagalan sistemik tetap mengintai.

Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa tren ini bukanlah bentuk pelarian massal dari pasar saham. John Woods dari Lombard Odier menjelaskan bahwa lonjakan investasi pada aset alternatif ini lebih banyak didorong oleh aliran modal baru dan kelebihan kas, bukan karena para miliarder tersebut menjual habis saham dan obligasi mereka. Jadi, ini adalah strategi memperkuat benteng kekayaan, bukan meninggalkan pasar tradisional.

Related Post

Rupiah Terpuruk di Tengah Gejolak Politik

Rupiah Terpuruk di Tengah Gejolak Politik

Nov. 16, 2026

<strong>Jabarpos.id – </strong> Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berada dalam zona merah pada pembukaan perdagangan Jumat pagi (13/11/2026). Setelah mencatatkan

Kisah Kelam Bupati Kaya di Tengah Rakyat Sengsara

Kisah Kelam Bupati Kaya di Tengah Rakyat Sengsara

Nov. 16, 2026

Jabarpos.id – Fenomena pemimpin yang hidup bergelimang harta di tengah jeritan rakyat yang menderita bukanlah sebuah hal baru dalam catatan sejarah Indonesia. Pola ketimpangan sosial

Jatuhnya Imperium Bisnis Salim di Tengah Badai

Jatuhnya Imperium Bisnis Salim di Tengah Badai

Nov. 15, 2026

Jabarpos.id – Nama besar Salim Group kini telah kembali bersinar di kancah ekonomi nasional. Melalui tangan dingin Anthony Salim, gurita bisnis keluarga ini telah merambah

Prediksi Baru Harga Emas 2027

Prediksi Baru Harga Emas 2027

Nov. 15, 2026

Jabarpos.id – Dunia investasi logam mulia tengah dikejutkan dengan perubahan peta proyeksi harga emas global. Goldman Sachs, salah satu raksasa perbankan investasi asal Amerika Serikat,

Rahasia Cuan Maksimal di Era Digital

Rahasia Cuan Maksimal di Era Digital

Nov. 15, 2026

Jabarpos.id – Dunia perdagangan digital di Indonesia terus mengalami transformasi yang sangat masif. Di tengah gempuran berbagai platform raksasa, muncul sebuah inovasi baru yang mencoba

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com