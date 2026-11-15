Pasar Saham Menguat di Tengah Gejolak Politik

Author Image

Endang Wulansari

16 November 2026, 02:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa positif pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (13/11/2026). Indeks terpantau melaju ke zona hijau dengan kenaikan sebesar 0,28% atau setara dengan 14,77 poin, sehingga menyentuh level 5.265,67. Pada menit-menit awal perdagangan, aktivitas pasar cukup dinamis dengan volume transaksi mencapai 4,39 juta lot dan nilai transaksi menyentuh angka Rp192,93 miliar.

Meski dibuka menguat, para pelaku pasar kini tengah menahan napas untuk mencermati dinamika politik domestik yang sedang memanas. Fokus utama tertuju pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan menyatakan bahwa proses kelembagaan akan segera dijalankan.

Pasar Saham Menguat di Tengah Gejolak Politik
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sesuai aturan, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menentukan pengganti wakil presiden yang definitif. Hari ini, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan DPD guna membahas langkah konkret pasca-pengunduran diri tersebut. Bagi investor, kepastian politik dan stabilitas kebijakan pemerintah menjadi kunci utama dalam menentukan arah aliran modal di pasar keuangan Indonesia.

Also Read

Adhi Karya Siapkan Langkah Besar Divestasi

Bursa Asia Menguat Kospi Pimpin Kenaikan

Rupiah Terpuruk di Tengah Gejolak Politik

Kisah Kelam Bupati Kaya di Tengah Rakyat Sengsara

Strategi Baru Crazy Rich Dunia Berburu Cuan

Selain isu politik, pasar juga menantikan kabar mengenai reformasi pasar modal. Pemerintah melalui Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, tengah menyiapkan tiga agenda besar: peningkatan valuasi emiten (valuing up), percepatan penegakan aturan (enforcement), serta penguatan edukasi bagi investor. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan investor global terhadap bursa domestik.

Dari sisi makroekonomi, sentimen global turut memberikan tekanan. Di Jepang, inflasi produsen melonjak hingga 7,1% secara tahunan, melampaui ekspektasi pasar. Hal ini memicu kekhawatiran akan kenaikan biaya produksi yang dapat membebani margin perusahaan dan memengaruhi kebijakan Bank of Japan.

Sementara itu, dari Amerika Serikat, data klaim pengangguran menunjukkan kenaikan menjadi 200.000 pengajuan, yang melampaui konsensus pasar. Investor kini menunggu rilis inflasi produsen AS malam nanti untuk membaca arah kebijakan The Fed selanjutnya.

Kondisi ekonomi Asia juga menjadi sorotan, terutama terkait rilis data penyaluran kredit baru di China yang dijadwalkan rilis sore ini. Data ini sangat krusial karena akan menjadi indikator kekuatan ekonomi negara mitra dagang terbesar Indonesia tersebut. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi zona Euro juga tengah dinantikan untuk melihat sejauh mana ketahanan kawasan tersebut di tengah tekanan biaya hidup yang tinggi.

Terakhir, para pengamat juga menunggu konferensi pers APBN KiTa oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Laporan mengenai realisasi belanja negara, pendapatan, hingga posisi utang hingga akhir Oktober akan menjadi kompas penting dalam menilai kesehatan fiskal Indonesia di sisa tahun ini.

Related Post

Adhi Karya Siapkan Langkah Besar Divestasi

Adhi Karya Siapkan Langkah Besar Divestasi

Nov. 16, 2026

Jabarpos.id – Raksasa konstruksi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), tengah bersiap melakukan langkah strategis yang akan menentukan arah masa depan perusahaan. Melalui

Bursa Asia Menguat Kospi Pimpin Kenaikan

Bursa Asia Menguat Kospi Pimpin Kenaikan

Nov. 16, 2026

Jabarpos.id – Pasar saham di kawasan Asia-Pasifik menunjukkan performa positif pada perdagangan Jumat (13/11/2026). Mayoritas indeks saham di wilayah tersebut bergerak di zona hijau, dengan

Rupiah Terpuruk di Tengah Gejolak Politik

Rupiah Terpuruk di Tengah Gejolak Politik

Nov. 16, 2026

<strong>Jabarpos.id – </strong> Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berada dalam zona merah pada pembukaan perdagangan Jumat pagi (13/11/2026). Setelah mencatatkan

Kisah Kelam Bupati Kaya di Tengah Rakyat Sengsara

Kisah Kelam Bupati Kaya di Tengah Rakyat Sengsara

Nov. 16, 2026

Jabarpos.id – Fenomena pemimpin yang hidup bergelimang harta di tengah jeritan rakyat yang menderita bukanlah sebuah hal baru dalam catatan sejarah Indonesia. Pola ketimpangan sosial

Strategi Baru Crazy Rich Dunia Berburu Cuan

Strategi Baru Crazy Rich Dunia Berburu Cuan

Nov. 16, 2026

Jabarpos.id – Dunia investasi global tengah menyaksikan pergeseran tren yang cukup signifikan di kalangan pemilik kekayaan luar biasa atau yang akrab disapa crazy rich. Jika

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com