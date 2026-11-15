Pasar Saham Menguat di Tengah Gejolak Politik

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa positif pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (13/11/2026). Indeks terpantau melaju ke zona hijau dengan kenaikan sebesar 0,28% atau setara dengan 14,77 poin, sehingga menyentuh level 5.265,67. Pada menit-menit awal perdagangan, aktivitas pasar cukup dinamis dengan volume transaksi mencapai 4,39 juta lot dan nilai transaksi menyentuh angka Rp192,93 miliar.

Meski dibuka menguat, para pelaku pasar kini tengah menahan napas untuk mencermati dinamika politik domestik yang sedang memanas. Fokus utama tertuju pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan menyatakan bahwa proses kelembagaan akan segera dijalankan.

Sesuai aturan, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menentukan pengganti wakil presiden yang definitif. Hari ini, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan DPD guna membahas langkah konkret pasca-pengunduran diri tersebut. Bagi investor, kepastian politik dan stabilitas kebijakan pemerintah menjadi kunci utama dalam menentukan arah aliran modal di pasar keuangan Indonesia.

Selain isu politik, pasar juga menantikan kabar mengenai reformasi pasar modal. Pemerintah melalui Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, tengah menyiapkan tiga agenda besar: peningkatan valuasi emiten (valuing up), percepatan penegakan aturan (enforcement), serta penguatan edukasi bagi investor. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan investor global terhadap bursa domestik.

Dari sisi makroekonomi, sentimen global turut memberikan tekanan. Di Jepang, inflasi produsen melonjak hingga 7,1% secara tahunan, melampaui ekspektasi pasar. Hal ini memicu kekhawatiran akan kenaikan biaya produksi yang dapat membebani margin perusahaan dan memengaruhi kebijakan Bank of Japan.

Sementara itu, dari Amerika Serikat, data klaim pengangguran menunjukkan kenaikan menjadi 200.000 pengajuan, yang melampaui konsensus pasar. Investor kini menunggu rilis inflasi produsen AS malam nanti untuk membaca arah kebijakan The Fed selanjutnya.

Kondisi ekonomi Asia juga menjadi sorotan, terutama terkait rilis data penyaluran kredit baru di China yang dijadwalkan rilis sore ini. Data ini sangat krusial karena akan menjadi indikator kekuatan ekonomi negara mitra dagang terbesar Indonesia tersebut. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi zona Euro juga tengah dinantikan untuk melihat sejauh mana ketahanan kawasan tersebut di tengah tekanan biaya hidup yang tinggi.

Terakhir, para pengamat juga menunggu konferensi pers APBN KiTa oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Laporan mengenai realisasi belanja negara, pendapatan, hingga posisi utang hingga akhir Oktober akan menjadi kompas penting dalam menilai kesehatan fiskal Indonesia di sisa tahun ini.