Kisah Kelam Bupati Kaya di Tengah Rakyat Sengsara

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Endang Wulansari

16 November 2026, 00:31 WIB

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Jabarpos.id – Fenomena pemimpin yang hidup bergelimang harta di tengah jeritan rakyat yang menderita bukanlah sebuah hal baru dalam catatan sejarah Indonesia. Pola ketimpangan sosial ini seolah menjadi bayang-bayang yang terus mengikuti perjalanan kekuasaan di Nusantara, mulai dari era kolonial hingga masa modern. Salah satu potret paling kontras dan menyayat hati pernah terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat, pada awal abad ke-19.

Pada masa itu, Cianjur merupakan salah satu wilayah paling makmur di Pulau Jawa. Kemakmuran ini bukan berasal dari kesejahteraan penduduknya, melainkan dari melimpahnya komoditas perkebunan, terutama kopi. Sebagai pusat produksi kopi utama di wilayah Priangan, Cianjur mampu mencatatkan angka panen yang luar biasa tinggi. Namun, di balik aroma kopi yang mendunia, tersimpan kisah eksploitasi yang sangat dalam.

Kisah Kelam Bupati Kaya di Tengah Rakyat Sengsara
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sejarawan Belanda, Jan Breman, dalam studinya mengenai sistem perdagangan kopi di Jawa, mengungkapkan bahwa pada periode tanam paksa (1830-1870), Cianjur menjadi tulang punggung produksi kopi di Priangan. Bahkan, pada tahun 1806 saja, produksi kopi di wilayah ini tercatat mencapai sekitar 1,5 juta pon. Angka yang fantastis ini secara otomatis mengangkat derajat ekonomi para elite lokal, khususnya para bupati.

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Berdasarkan catatan sejarawan Nina Herlina Lubis dalam bukunya mengenai kehidupan kaum Menak Priangan, para bupati pada masa itu merupakan kelompok masyarakat paling kaya. Kekayaan mereka bersumber dari berbagai lini, mulai dari gaji resmi, pungutan pajak yang mencekik, hingga praktik feodalisme yang mengakar kuat. Sayangnya, kemakmuran ini sama sekali tidak menetes ke lapisan masyarakat bawah.

Rakyat kecil justru menjadi pihak yang memikul beban terberat. Mereka dipaksa bekerja keras di bawah sistem tanam paksa demi memenuhi kuota pemerintah kolonial. Hasil keringat petani lebih banyak mengalir ke kas pemerintah Belanda dan kantong pribadi para elite, sementara mereka sendiri hidup dalam kemiskinan.

Ironisnya, sang bupati kala itu justru menunjukkan gaya hidup yang sangat hedonis. Jan Breman mencatat bahwa bupati seringkali berkeliling wilayah menggunakan kereta mewah berlapis emas. Mereka bertindak layaknya bangsawan besar yang konsumtif, gemar membeli barang-barang mahal, dan seringkali membawa komoditas seperti candu dan tembakau untuk diperdagangkan kembali kepada bawahan mereka.

Keserakahan ini bahkan berdampak pada wilayah lain. Dalam karya sastra klasiknya, Max Havelaar, penulis Multatuli menyoroti bagaimana kunjungan bupati ke daerah seperti Lebak justru menjadi beban bagi warga setempat. Rombongan besar yang dibawa bupati, lengkap dengan ratusan pengikut dan kuda-kuda mereka, harus ditampung dan diberi makan menggunakan biaya dari daerah yang dikunjungi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pada masa itu, jabatan bupati bukan sekadar fungsi administratif, melainkan sebuah panggung kemegahan. Kekuasaan digunakan sebagai alat untuk menampilkan eksistensi dan kemewahan, sementara rakyat hanya dipandang sebagai instrumen untuk mendukung gaya hidup sang penguasa. Sejarah ini menjadi pengingat pahit tentang bagaimana ketimpangan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menciptakan jurang pemisah yang sangat dalam antara pemimpin dan rakyatnya.

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