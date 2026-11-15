Rupiah Terpuruk di Tengah Gejolak Politik

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Endang Wulansari

16 November 2026, 02:05 WIB

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<strong>Jabarpos.id – </strong> Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berada dalam zona merah pada pembukaan perdagangan Jumat pagi (13/11/2026). Setelah mencatatkan sejarah kelam dengan penutupan terlemah sepanjang masa pada hari sebelumnya, mata uang Garuda ini terpantau bergerak stagnan namun cenderung menunjukkan tren pelemahan tipis di awal transaksi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Refinitiv, rupiah dibuka pada level Rp18.225 per dolar AS, tidak mengalami perubahan signifikan dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya. Namun, tekanan jual mulai terasa tak lama setelah pasar dibuka, di mana rupiah merosot tipis ke level Rp18.230 per dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 0,03 persen.

Rupiah Terpuruk di Tengah Gejolak Politik
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kondisi ini terjadi di tengah fluktuasi indeks dolar AS (DXY) yang terpantau melemah tipis 0,05 persen ke level 103,125. Melemahnya dolar AS ini dipicu oleh rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat, di mana angka klaim awal pengangguran melonjak menjadi 200.000, melampaui ekspektasi pasar yang sebelumnya memprediksi angka 195.000. Kenaikan ini memberikan sinyal bahwa pasar tenaga kerja di Negeri Paman Sam tersebut sedang mengalami perlambatan.

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Namun, faktor eksternal tersebut tampaknya belum cukup kuat untuk menahan tekanan domestik. Sentimen negatif justru datang dari dalam negeri akibat dinamika politik yang memanas. Perhatian pasar kini tertuju pada langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang secara mengejutkan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026).

Ketidakpastian politik ini memicu kekhawatiran di kalangan investor. MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada hari ini untuk membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Situasi transisi kepemimpinan yang mendadak ini berpotensi meningkatkan persepsi risiko terhadap aset keuangan di Indonesia, yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah. Sebagai catatan, pada perdagangan sebelumnya, rupiah bahkan sempat menyentuh titik terendah sepanjang sejarah di level Rp18.255 per dolar AS.

Menanggapi situasi yang tidak menentu ini, Bank Indonesia (BI) terus bergerak cepat melakukan intervensi dan penguatan stabilitas. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperkuat implementasi bank kliring Renminbi (RMB). Langkah ini bertujuan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa penguatan ekosistem transaksi mata uang lokal ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menjaga ketahanan sektor eksternal Indonesia. Efektivitas kebijakan ini terlihat dari lonjakan transaksi Local Currency Transaction (LCT) Indonesia-China yang mencapai angka fantastis, yakni setara US$43,89 miliar sepanjang periode Januari hingga September 2026. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat masif jika dibandingkan dengan total transaksi sepanjang tahun 2025 yang hanya mencapai US$13,19 miliar. Melalui langkah ini, BI berharap ketergantungan terhadap dolar AS dapat dikurangi guna meredam volatilitas rupiah di masa depan.

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