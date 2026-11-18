Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan moneter yang agresif. Langkah nyata ini diwujudkan melalui penyaluran Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang masif guna mendorong perbankan agar lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis.

Hingga memasuki pekan pertama November 2026, total insentif likuiditas yang telah dinikmati oleh sektor perbankan tercatat mencapai angka fantastis, yakni Rp466,2 triliun. Kebijakan ini dirancang khusus untuk memastikan aliran dana di pasar keuangan tetap lancar dan mampu mendukung roda perekonomian di berbagai lapisan.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan secara rinci mengenai pembagian alokasi insentif tersebut dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (18/11/2026). Menurutnya, dana tersebut terbagi ke dalam dua kanal utama.

"Kami telah mengalokasikan sebesar Rp345,2 triliun melalui kanal pembiayaan (KLM financing channel). Sementara itu, sisanya sebesar Rp121,0 triliun dialokasikan untuk mendukung pendalaman pasar uang," ungkap Destry.

Langkah optimalisasi kebijakan ini terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap performa perbankan nasional. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2026 menunjukkan tren yang sangat menggembirakan dengan kenaikan sebesar 13,21% secara tahunan (YoY).

Kenaikan ini tidak terjadi secara merata, melainkan didorong oleh tiga pilar utama kredit. Kredit investasi mencatatkan lonjakan tajam sebesar 21,32% (YoY), disusul oleh kredit modal kerja yang tumbuh 12,99% (YoY), serta kredit konsumsi yang naik sebesar 4,73% (YoY).

Lebih lanjut, Destry memaparkan bahwa pertumbuhan kredit ini juga dipicu oleh dua faktor pendorong utama. Pertama, adanya dukungan dari program-program pemerintah yang berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 20,8% (YoY). Kedua, sektor korporasi swasta non-IKNB juga menunjukkan geliat positif dengan pertumbuhan kredit mencapai 20,4% (YoY).

Tak hanya menyasar sektor korporasi besar, Bank Indonesia juga memastikan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap mendapatkan porsi perhatian yang cukup. Pertumbuhan kredit UMKM terpantau meningkat, yang didorong oleh penguatan pada segmen mikro dan menengah.

Melihat tren positif yang tengah berlangsung, Bank Indonesia optimis bahwa stabilitas ekonomi akan tetap terjaga. BI memproyeksikan bahwa pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2026 akan tetap berada pada jalur yang sehat, yakni dalam kisaran 8% hingga 12%. Melalui kebijakan insentif yang tepat sasaran, diharapkan sektor riil dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memperkuat struktur ekonomi nasional di masa mendatang.