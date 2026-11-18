Jabarpos.id – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini tengah memfokuskan perhatian besar pada penguatan sektor keuangan nasional. Langkah ini diambil sebagai fondasi utama untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menembus angka target yang ambisius, yakni di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan serangkaian strategi komprehensif yang menyentuh berbagai lini sektor keuangan. Salah satu fokus utamanya adalah melakukan transformasi mendalam pada pasar modal agar lebih kompetitif dan inklusif. Selain itu, implementasi regulasi penting seperti UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta penguatan industri keuangan lainnya menjadi prioritas untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menggodok berbagai terobosan strategis lainnya. Mulai dari penguatan mekanisme penjaminan polis asuransi untuk melindungi masyarakat, pengembangan konsep Bullion Bank (bank emas) yang diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa, hingga upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Optimalisasi aset negara juga menjadi agenda penting guna memastikan setiap sumber daya yang dimiliki bangsa dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan.

Guna membedah lebih dalam mengenai arah kebijakan dan capaian ini, sebuah forum diskusi eksklusif bertajuk Financial Forum 2026 akan digelar. Mengusung tema "2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Capaian, Transformasi, dan Arah Indonesia", forum ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Acara ini dirancang untuk menjadi wadah pertemuan antara pembuat kebijakan, regulator, dan para pelaku industri keuangan dalam satu meja diskusi.

Forum ini akan menghadirkan tokoh-tokoh kunci yang memegang kendali kebijakan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu. Selain itu, hadir pula Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eddy Manindo.

Diskusi ini diharapkan dapat memberikan gambaran jernih mengenai tantangan nyata yang dihadapi sektor keuangan saat ini, serta bagaimana kebijakan pemerintah akan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia di masa depan. Melalui dialog ini, publik dapat memahami langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya diskusi ini, seluruh rangkaian acara dapat disaksikan secara langsung melalui siaran televisi dan kanal digital resmi. Pastikan Anda tetap memantau perkembangan informasi ekonomi dan bisnis terkini hanya melalui jabarpos.id untuk mendapatkan analisis yang mendalam dan akurat.