Jabarpos.id – Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen pada Rabu (18/11/2026) memicu berbagai reaksi dari pelaku pasar modal. Langkah kebijakan moneter ini diprediksi akan membawa efek domino yang signifikan, mulai dari perubahan struktur bunga perbankan hingga meningkatnya beban biaya pinjaman bagi perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa.

Senior Vice President BRI Danareksa Sekuritas, Hendri Gunawan, menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan ini secara otomatis akan menjadi kompas bagi sektor perbankan dalam menetapkan bunga kepada nasabah. Perbankan dipastikan akan melakukan penyesuaian agar margin mereka tetap terjaga, namun hal ini juga membawa tantangan tersendiri dalam strategi pemasaran produk kredit.

"Dari perspektif sekuritas, ini adalah respons pasar. Kenaikan acuan ini akan berdampak langsung pada sektor perbankan sebagai pihak pertama yang menggunakan angka ini sebagai referensi bagi nasabah mereka," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Meski kenaikan ini berisiko memicu kontraksi pada penyaluran kredit akibat tingginya bunga, Hendri melihat ada sisi positif yang krusial bagi stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga aliran modal asing agar tetap bertahan di Indonesia. Di tengah kebijakan moneter global yang masih belum menentu, kenaikan BI Rate diharapkan mampu memperkuat arus modal masuk ke Tanah Air.

Langkah Bank Indonesia ini juga dianggap sebagai respons terhadap sikap hawkish dari bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed). Dengan menaikkan suku bunga, Indonesia berupaya menjaga daya tarik investasi domestik agar tetap kompetitif di mata investor global.

Di sisi lain, dampak kenaikan ini dirasakan cukup berat oleh para emiten atau perusahaan publik. CEO Pinnacle Investment, Guntur S. Putra, mengungkapkan bahwa kenaikan BI Rate akan secara otomatis mendongkrak cost of borrowing atau biaya pinjaman. Hal ini menjadi tantangan besar bagi emiten yang rutin melakukan aktivitas fundraising melalui penerbitan obligasi untuk menjaga keberlangsungan operasional bisnis mereka.

"Biaya pinjaman tentu akan jauh lebih tinggi. Emiten tetap harus melakukan pendanaan, baik melalui obligasi maupun instrumen lainnya demi menjaga kontinuitas bisnis. Jadi, secara keseluruhan, kondisi ini memang terasa lebih berat," ungkap Guntur.

Guntur menambahkan bahwa lingkungan suku bunga tinggi atau higher rate environment kemungkinan besar akan menjadi "normal baru" (new normal) yang harus segera diadaptasi oleh pelaku usaha dan pasar keuangan. Terkait strategi investasi, ia menekankan bahwa pemilihan aset seperti saham atau reksa dana kini harus lebih selektif, menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor.

Perlu dicatat bahwa kenaikan menjadi 6 persen ini merupakan kali ketiga yang dilakukan BI setelah kenaikan berturut-turut pada Mei dan Juni 2026. Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga sebesar 100 bps untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi yang membayangi ekonomi nasional.