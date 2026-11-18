Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia diprediksi akan segera kedatangan deretan pemain baru yang siap memperkuat dinamika perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kabar mengenai rencana penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) mulai mencuat, memberikan angin segar bagi para investor yang tengah menantikan katalis pertumbuhan di pasar saham tanah air.

PT BRI Danareksa Sekuritas mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari lima perusahaan yang tengah masuk dalam daftar antrean atau pipeline untuk melantai di bursa. Perusahaan-perusahaan ini disebut sedang dalam tahap penjajakan intensif sebelum akhirnya memutuskan untuk resmi melepas saham mereka ke publik.

Senior Vice President BRI Danareksa Sekuritas, Hendri Gunawan Pandia, menjelaskan bahwa meskipun jumlah calon emiten ini cukup menjanjikan, pihaknya masih harus menjaga kerahasiaan identitas perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan proses diskusi dan penjajakan masih berlangsung secara internal dan belum mencapai kesepakatan final.

"Jika dilihat dari jumlahnya, cukup banyak. Kami memiliki lebih dari lima calon emiten untuk tahun ini yang sudah mulai kami dekati. Namun, dari sisi keterbukaan informasi, kami belum diperbolehkan untuk menyebutkan identitas mereka saat ini," ujar Hendri dalam keterangannya di Gedung BEI, Jakarta.

Meski identitasnya masih menjadi misteri, Hendri memberikan sinyal optimisme yang tinggi. Ia menilai, kualitas dan skala bisnis dari calon emiten yang mengantre kali ini jauh lebih mumpuni jika dibandingkan dengan tren dua tahun terakhir. Kehadiran perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang lebih kuat ini diharapkan mampu memberikan warna baru sekaligus dampak signifikan bagi likuiditas pasar modal Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, data dari manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memperkuat kabar tersebut. Hingga saat ini, tercatat ada delapan perusahaan yang telah masuk dalam daftar rencana pencatatan saham di bursa. Jika dirinci berdasarkan skala asetnya, komposisi calon emiten ini cukup beragam.

Terdapat satu perusahaan dengan skala aset kecil (di bawah Rp50 miliar), lima perusahaan dengan skala menengah (aset antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar), serta dua perusahaan raksasa dengan aset di atas Rp250 miliar. Keberagaman skala ini menunjukkan bahwa minat untuk melakukan IPO tidak hanya datang dari pemain besar, tetapi juga dari perusahaan berkembang yang ingin melakukan ekspansi melalui pasar modal.

Dari sisi sektor industri, para calon emiten ini akan mewakili berbagai bidang usaha. Tercatat ada dua perusahaan dari sektor material dasar, dua dari sektor energi, satu dari sektor keuangan, dan tiga perusahaan dari sektor kesehatan. Kehadiran sektor kesehatan yang cukup dominan menunjukkan adanya potensi pertumbuhan di industri medis yang terus berkembang.

Sebagai catatan, hingga pertengahan November 2026, pasar modal Indonesia telah mencatatkan tujuh perusahaan yang sukses melakukan IPO dengan total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 2,16 triliun. Dengan adanya gelombang baru emiten yang akan menyusul, geliat investasi di Indonesia diprediksi akan semakin meningkat di sisa tahun ini.