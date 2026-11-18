Jabarpos.id – Dunia investasi digital di Indonesia kembali dikejutkan dengan inovasi terbaru yang memperluas cakrawala bagi para trader. Ajaib Kripto, platform perdagangan aset kripto yang berada di bawah naungan PT Kagum Teknologi Indonesia, secara resmi memperkenalkan produk revolusioner bernama Tokenized Stock Perpetual. Melalui produk ini, pengguna kini dapat melakukan perdagangan yang mengacu pada pergerakan harga saham raksasa dunia melalui platform kripto.

Langkah ini menjadi terobosan besar karena menghadirkan sembilan pasangan kontrak perpetual yang berbasis pada saham-saham teknologi paling berpengaruh di dunia. Nama-nama besar seperti SpaceX, NVIDIA, Tesla, Apple, Google, hingga Amazon kini dapat diakses oleh trader lokal. Kehadiran aset baru ini membuat kategori Tokenized Stock Perpetual resmi menjadi bagian dari ekosistem Ajaib Futures, yang kini menyediakan total 58 pasangan kontrak perpetual bagi penggunanya.

Sembilan pasangan kontrak yang diluncurkan meliputi SPCXX-PERP untuk SpaceX, NVDAX-PERP untuk NVIDIA, TSLAX-PERP untuk Tesla, AAPLX-PERP untuk Apple, GOOGLX-PERP untuk Alphabet/Google, AMZNX-PERP untuk Amazon, METAX-PERP untuk Meta Platforms, MSTRX-PERP untuk MicroStrategy, dan CRCLX-PERP untuk Circle. Penting untuk dicatat bahwa seluruh kontrak ini mengacu pada token xStocks, yang berarti pengguna mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga saham, namun tidak memiliki hak kepemilikan saham, hak suara, maupun hak atas dividen.

CEO Ajaib Kripto, Adrian Sudirgo, menyatakan bahwa misi utama perusahaan adalah memberikan akses setara bagi investor Indonesia terhadap pasar global. Menurutnya, dengan adanya produk ini, trader tidak perlu lagi berpindah-pindah platform untuk memantau aset kripto sekaligus saham teknologi global yang sedang naik daun. "Kami ingin membangun ekosistem investasi yang lengkap dan mudah dijangkau, di mana pengguna bisa bertransaksi dari aset kripto hingga ke nama-nama yang paling banyak diburu trader global," ungkap Adrian.

Keunggulan utama dari Tokenized Stock Perpetual ini adalah fleksibilitas waktu. Kontrak ini dapat diperdagangkan selama 24 jam penuh setiap harinya, termasuk saat akhir pekan dan hari libur nasional. Selain itu, pengguna diberikan kebebasan untuk mengambil posisi Long maupun Short, serta dapat menggunakan mata uang Rupiah atau USDT dalam transaksinya.

Tren tokenisasi aset ini memang tengah meledak secara global. Data dari rwa.xyz menunjukkan bahwa nilai tokenized stock di dunia telah menyentuh angka US$3,73 miliar dengan jutaan pemegang aset. Di Indonesia sendiri, minat terhadap derivatif aset digital terus meroket. Berdasarkan catatan OJK, jumlah akun aset kripto mencapai 23,51 juta akun pada September 2026, dengan nilai transaksi derivatif yang terus menunjukkan tren kenaikan signifikan.

Produk ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yakni merujuk pada POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang telah diperbarui. Dengan peluncuran ini, Ajaib Kripto semakin memperkuat posisinya sebagai platform yang tidak hanya menyediakan ribuan aset kripto, tetapi juga instrumen derivatif yang inovatif dan teregulasi.