Jabarpos.id – Pemerintah secara resmi telah menetapkan kebijakan baru yang memberikan angin segar bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta anak perusahaannya. Melalui regulasi terbaru, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0 persen atas keuntungan yang didapat dari pembebasan utang dalam proses restrukturisasi perusahaan.

Kebijakan strategis ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026. Aturan ini mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, hingga entitas di bawahnya. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan aturan ini pada 19 Oktober 2026, dan langsung dinyatakan berlaku sejak tanggal pengundangan.

Secara teknis, keuntungan dari penghapusan utang biasanya dianggap sebagai objek pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Namun, dengan adanya PP ini, beban pajak tersebut bisa ditekan hingga nol persen, asalkan perusahaan memenuhi kriteria ketat yang telah ditetapkan oleh negara.

Syarat Ketat Fasilitas Pajak Nol Rupiah

Meski terdengar sangat menguntungkan, fasilitas PPh final 0 persen ini tidak bisa dinikmati secara cuma-cuma oleh semua BUMN. Ada serangkaian syarat administratif dan hukum yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 24 dan 25 dalam PP tersebut, pertama, utang yang dihapuskan harus merupakan pinjaman yang sah secara hukum.

Kedua, harus terdapat hubungan istimewa antara kreditur dan debitur. Keduanya wajib merupakan entitas yang sedang dalam proses restrukturisasi di lingkungan BUMN. Ketiga, debitur yang mendapatkan pembebasan utang tersebut harus berada dalam status proses likuidasi. Hal ini wajib dibuktikan dengan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pembubaran perusahaan atau berdasarkan penetapan resmi dari pengadilan.

Selain itu, utang yang akan dihapuskan harus sudah diakui keberadaannya sebelum tanggal 1 Januari 2026. Ini mencakup pokok utang maupun bunga pinjaman yang timbul setelah tanggal tersebut dari pokok utang yang sama.

Prosedur Pelaporan dan Dokumen Pendukung

Perusahaan yang mendapatkan fasilitas ini memiliki kewajiban untuk melapor kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP). Pemberitahuan beserta dokumen pendukung harus disampaikan paling lambat enam bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang. Jika perusahaan akan melakukan restrukturisasi ulang dalam waktu kurang dari enam bulan, maka laporan harus dilakukan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya.

Dokumen yang harus disiapkan meliputi dokumen identitas entitas, dokumen bukti penghapusan utang, hingga surat pernyataan resmi. Untuk restrukturisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja atau menambah nilai, surat pernyataan harus ditandatangani oleh Kepala Badan Pelaksana. Sementara itu, untuk tujuan penyehatan atau penyelamatan perusahaan, dokumen harus ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN.

Pemerintah juga menegaskan bahwa perusahaan wajib memiliki Surat Keterangan Fiskal dan telah melunasi seluruh tunggakan pajak yang ada. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, atau jika proses likuidasi dibatalkan, maka fasilitas pajak 0 persen tersebut otomatis gugur dan perusahaan akan dikenakan tarif pajak normal sesuai ketentuan umum yang berlaku.

Fasilitas perpajakan ini direncanakan berlaku hingga 31 Desember 2029. Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN juga diinstruksikan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini paling lambat dua tahun setelah peraturan ini diberlakukan. Melalui langkah ini, pemerintah berharap proses penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN dapat berjalan lebih efisien dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.