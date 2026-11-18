Jabarpos.id – Fenomena belanja daring atau e-commerce di Indonesia menunjukkan tren yang sangat menarik. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), masyarakat Indonesia kini semakin aktif melakukan transaksi melalui platform digital. Namun, ada satu fakta unik yang mencuri perhatian: meskipun frekuensi belanja meningkat tajam, jumlah uang yang dikeluarkan masyarakat dalam setiap transaksinya justru cenderung semakin kecil.

Data menunjukkan bahwa pada Oktober 2026, volume transaksi e-commerce di tanah air mengalami lonjakan yang signifikan. Secara tahunan atau year on year (yoy), jumlah transaksi melonjak sebesar 17 persen, mencapai angka 552 juta transaksi. Pertumbuhan volume yang masif ini menjadi bukti nyata bahwa ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin kuat.

Namun, jika menilik dari sisi nilai nominal, pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan volumenya. Nilai transaksi e-commerce tercatat tumbuh sebesar 11,97 persen secara tahunan, dengan total mencapai Rp50,43 triliun pada periode yang sama. Selisih antara pertumbuhan volume yang tinggi dengan pertumbuhan nominal yang lebih rendah ini mengindikasikan adanya perubahan perilaku konsumen yang cukup drastis.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menjelaskan bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan penurunan rata-rata nilai per transaksi atau yang sering disebut sebagai ticket size. Dalam bahasa yang lebih sederhana, masyarakat memang lebih sering berbelanja, tetapi barang-barang yang dibeli cenderung memiliki harga yang lebih terjangkau atau bernilai lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

"Jika kita perhatikan, ticket size-nya sedikit menurun. Ada kecenderungan nilai transaksi per satu kali belanja menjadi lebih kecil. Ini menandakan adanya pergeseran pola belanja masyarakat ke arah produk-produk dengan nilai yang lebih rendah," ungkap Filianingsih dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia.

Meski terlihat seperti penurunan daya beli per transaksi, Bank Indonesia justru melihat hal ini sebagai sinyal positif bagi inklusi ekonomi digital. Semakin kecil nilai transaksi namun semakin banyak jumlah orang yang terlibat, artinya manfaat ekonomi digital telah menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce tidak lagi hanya menjadi konsumsi kelompok masyarakat kelas atas, tetapi sudah merambah ke berbagai lapisan ekonomi dengan daya beli yang beragam.

Ke depannya, Bank Indonesia optimis ekosistem perdagangan elektronik ini akan terus tumbuh. Salah satu faktor pendorong utamanya adalah diversifikasi instrumen pembayaran digital. BI tengah mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang menawarkan fasilitas pembayaran tertunda hingga 30 hari. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengatur arus kas mereka sekaligus memperluas jangkauan konsumen di dunia digital.

Dengan semakin mudahnya akses pembayaran dan meluasnya penggunaan layanan digital, ruang pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia diprediksi masih sangat terbuka lebar. Masyarakat kini tidak hanya sekadar belanja, tetapi sudah menjadikan platform digital sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup ekonomi mereka.