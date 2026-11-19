Jabarpos.id – Langkah besar diambil oleh PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) dalam memperkuat dominasinya di sektor ritel bahan bakar minyak (BBM). Perusahaan distribusi energi terkemuka ini secara resmi telah mengambil alih seluruh kepemilikan saham di PT Aneka Petroindo Raya (APR), perusahaan yang selama ini mengelola jaringan SPBU BP-AKR di Indonesia.

Melalui aksi korporasi ini, AKRA berhasil meningkatkan kepemilikan sahamnya di APR dari yang sebelumnya sebesar 50,1% menjadi 100%. Langkah ini dilakukan dengan mengakuisisi sisa saham sebesar 49,9% milik BP Global Investments Limited. Transaksi strategis ini tercatat telah efektif berlaku sejak 6 November 2026.

Menanggapi langkah besar tersebut, manajemen AKRA memberikan klarifikasi resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (19/11/2026). Pihak manajemen menjelaskan bahwa akuisisi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan divestasi yang dilakukan oleh BP terhadap seluruh kepemilikan mereka di APR.

Meski terjadi perubahan struktur kepemilikan yang signifikan, AKRA memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai layanan di lapangan. Fokus bisnis APR akan tetap konsisten pada sektor ritel BBM dan pelayanan pelanggan. Menariknya, penggunaan merek "BP" pada jaringan SPBU tersebut tetap akan dipertahankan.

"Perubahan kepemilikan saham di APR tidak akan mengubah jalannya operasional SPBU BP-AKR yang saat ini sedang berjalan. APR tetap akan menggunakan merek BP," ungkap manajemen AKRA dalam keterangan resminya, dikutip pada Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut, AKRA menjamin bahwa standar operasional di seluruh jaringan SPBU akan tetap mengikuti standar internasional milik BP. Hal ini mencakup aspek kualitas produk, prosedur operasional, hingga kualitas pelayanan pelanggan yang didasarkan pada perjanjian lisensi merek yang masih berlaku.

Dari sisi kesehatan finansial, AKRA menegaskan bahwa transaksi ini tidak memberikan dampak material yang mengganggu stabilitas operasional, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan sebelum transaksi ini tuntas, AKRA sebenarnya sudah mengonsolidasikan seluruh pendapatan, beban, aset, hingga liabilitas APR ke dalam laporan keuangan konsolidasian mereka, mengingat kepemilikan sebelumnya sudah di atas 50%.

Dengan kepemilikan penuh 100%, pencatatan pendapatan dan laba bersih APR dalam laporan keuangan AKRA tidak akan mengalami perubahan perlakuan. Namun, atribusi laba bersih konsolidasian kepada pemilik entitas induk akan disesuaikan dengan porsi kepemilikan yang kini sudah mutlak.

Untuk nilai transaksinya sendiri, AKRA mengungkapkan bahwa pembelian saham tersebut menelan biaya sebesar US$14,22 juta atau jika dikonversikan ke rupiah mencapai sekitar Rp257,41 miliar (asumsi kurs Rp18.100 per dolar AS). Nilai ini hanya setara dengan 1,65% dari total ekuitas perseroan yang mencapai Rp15,61 triliun. Mengingat rasionya yang berada di bawah ambang batas 20%, transaksi ini dinilai tidak melanggar aturan POJK mengenai transaksi material.