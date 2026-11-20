Jabarpos.id – PT Ancora Indonesia Resources Tbk. (OKAS) baru saja mengambil langkah strategis yang cukup mengejutkan pasar modal. Emiten ini secara resmi mengumumkan telah melepas mayoritas kepemilikan sahamnya di PT Bormindo Nusantara. Langkah ini diambil melalui mekanisme yang tidak biasa, yakni penyelesaian utang atau yang dikenal dengan istilah debt-to-asset settlement.

Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), proses pengalihan kepemilikan ini telah difinalisasi pada 16 November 2026. Transaksi besar ini secara hukum telah dituangkan dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Saham PT Bormindo Nusantara Nomor 10. Melalui aksi korporasi ini, struktur kepemilikan perusahaan mengalami perubahan signifikan.

Direktur Utama Ancora Indonesia Resources, Ratno Paskalis Hendrawan, memberikan penjelasan mendalam mengenai detail transaksi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihak perseroan telah mengalihkan seluruh kepemilikannya yang berjumlah 108.000 lembar saham di PT Bormindo Nusantara. Kepada siapa saham tersebut dialihkan? Seluruh saham tersebut kini berpindah tangan kepada PT Sarida Utama.

Jika dihitung secara persentase, jumlah saham yang dilepas tersebut setara dengan 60 persen dari total modal yang diterbitkan oleh PT Bormindo Nusantara. Ratno menegaskan bahwa keputusan untuk melepas aset ini bukan tanpa alasan. Pengalihan saham ini merupakan solusi konkret untuk melunasi seluruh kewajiban utang yang dimiliki oleh Ancora kepada PT Sarida Utama hingga tanggal penyelesaian transaksi tersebut.

Meski terjadi perubahan struktur kepemilikan yang cukup drastis, manajemen Ancora memastikan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu stabilitas perusahaan. Pihak perseroan menyatakan bahwa transaksi ini tidak memberikan dampak material terhadap jalannya kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, seluruh proses pengalihan saham telah dilakukan dengan mematuhi anggaran dasar perusahaan serta mengikuti koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun, ada konsekuensi logis yang harus dihadapi setelah transaksi ini rampung. Dengan lepasnya mayoritas saham tersebut, PT Bormindo Nusantara kini tidak lagi masuk dalam perhitungan konsolidasi laporan keuangan PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Hal ini menandakan bahwa fokus keuangan perusahaan akan bergeser dari entitas tersebut.

Walaupun demikian, manajemen tetap memberikan jaminan kepada para investor bahwa kelangsungan usaha Ancora tetap terjaga dengan baik. Perusahaan dipastikan tetap mampu menjalankan roda bisnisnya seperti biasa tanpa kendala berarti.

Menutup keterbukaan informasinya, OKAS juga mengklarifikasi status transaksi ini di mata regulator. Ancora menjelaskan bahwa aksi korporasi ini tidak dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020. Hal ini dikarenakan nilai transaksi yang dilakukan masih berada di bawah ambang batas nilai transaksi material yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Melansir laporan dari jabarpos.id.