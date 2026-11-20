Jabarpos.id – Sentimen negatif yang menghantam bursa saham Amerika Serikat tampaknya telah menular ke kawasan Asia-Pasifik. Pada perdagangan Jumat (20/11/2026), mayoritas indeks saham di Asia dibuka dengan tren melemah, bahkan mengalami koreksi yang cukup dalam. Salah satu yang paling terdampak adalah bursa Korea Selatan, di mana indeks Kospi mencatatkan penurunan paling tajam di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan pasar, indeks Kospi terjun bebas hingga mencapai angka 3,91%. Anjloknya bursa Korea Selatan ini dipicu oleh tekanan hebat pada saham-saham raksasa berkapitalisasi besar yang menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut. Saham SK Hynix tercatat merosot tajam sebesar 6%, sementara raksasa teknologi lainnya, Samsung Electronics, juga tidak luput dari tekanan dengan penurunan sebesar 4%.

Kondisi serupa juga dialami oleh bursa saham di Jepang. Indeks Nikkei 225 terpantau terkoreksi sebesar 1,46%. Tak ketinggalan, pasar saham Australia melalui indeks S&P/ASX 200 juga menunjukkan tren merah dengan penurunan sebesar 1,30%. Fenomena ini mempertegas adanya kecemasan investor di seluruh kawasan Asia terhadap stabilitas pasar global.

Gelombang pelemahan di Asia ini merupakan dampak lanjutan dari aksi jual besar-besaran yang terjadi di Wall Street, Amerika Serikat, pada sesi perdagangan sebelumnya. Ketiga indeks utama di Amerika Serikat ditutup dengan angka merah, di mana masing-masing indeks anjlok lebih dari 2%. Bahkan, Dow Jones Industrial Average (DJI) harus merosot hingga jatuh di bawah level psikologis 50.000, sebuah pencapaian terendah yang belum pernah terjadi sejak Juni lalu.

Menariknya, volatilitas pasar di Amerika Serikat sempat menunjukkan harapan di awal sesi. Indeks Nasdaq Composite sempat melesat naik hingga 2,1%, dan S&P 500 juga sempat menguat 1,3%. Kenaikan sesaat ini dipicu oleh antusiasme investor menyambut debut perdagangan saham Anthropic, perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI) pembuat Claude. Namun, euforia tersebut tidak bertahan lama. Begitu saham Anthropic mulai diperdagangkan, pasar justru berbalik arah secara drastis dan mengalami aksi jual masif yang memperpanjang tren negatif sepanjang pekan ini.

Secara akumulatif dalam satu pekan, kinerja Dow Jones menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan koreksi mencapai 6,2%. Jika tren ini berlanjut, ini akan menjadi kinerja mingguan terburuk bagi Dow Jones sejak April 2025. Sementara itu, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing mencatatkan penurunan sekitar 5%, yang berpotensi menjadi penurunan mingguan terbesar dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.

Menanggapi situasi ini, Binky Chadha, seorang strategis dari Deutsche Bank, memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa kondisi pasar saat ini sebenarnya sudah berada pada posisi very oversold atau tekanan jual yang sudah berlebihan. Menurutnya, meskipun pasar sedang bergejolak, fundamental ekonomi dan kinerja laba perusahaan secara umum masih tergolong kuat.

"Secara luas, baik dari sisi posisi investor maupun valuasi, pasar saat ini sudah benar-benar terkuras," ungkap Chadha. Ia menjelaskan bahwa tekanan awal sebenarnya berasal dari rotasi investasi keluar dari sektor teknologi, namun berbagai katalis negatif lainnya kemudian memperburuk sentimen dan menyebarkan dampak penurunan ke sektor-sektor lainnya secara lebih luas.

Ke depannya, para pelaku pasar akan sangat mencermati rilis data indeks sentimen konsumen dari University of Michigan untuk melihat arah ekonomi. Selain itu, laporan kinerja keuangan dari perusahaan ritel BJ’s Wholesale juga menjadi salah satu poin yang dinantikan investor untuk menentukan langkah mereka selanjutnya di tengah ketidakpastian pasar.