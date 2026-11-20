Jabarpos.id – PT XLSmart Telecom Sinar Tbk. (EXCL) secara resmi mengumumkan langkah strategis besar dalam upaya memperkuat struktur permodalan perusahaan. Emiten telekomunikasi ini berencana melakukan aksi pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp1 triliun. Langkah berani ini diambil sebagai bentuk kepercayaan manajemen terhadap masa depan perusahaan di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), rencana buyback ini dijadwalkan akan berlangsung dalam kurun waktu maksimal tiga bulan. Periode pelaksanaan aksi korporasi tersebut direncanakan mulai pada 23 November 2026 dan akan berakhir pada 22 Februari 2027. Perusahaan menegaskan bahwa pembelian saham ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus, tergantung pada kondisi pasar yang berkembang.

Manajemen XLSmart menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan pembelian kembali saham ini bukan tanpa pertimbangan matang. Perusahaan telah melakukan analisis mendalam terkait pengelolaan modal yang hati-hati. Faktor-faktor seperti kondisi pasar terkini, posisi keuangan perusahaan, kebutuhan likuiditas, hingga rencana investasi jangka panjang menjadi parameter utama dalam pengambilan keputusan ini.

Perseroan meyakini bahwa fundamental bisnis, kinerja operasional, serta prospek jangka panjang mereka tetap berada dalam jalur yang kuat. Dengan melakukan buyback, perusahaan berharap dapat memberikan sinyal positif kepada pasar sekaligus mendukung penciptaan nilai tambah bagi para pemegang saham. Mengenai jumlah lembar saham yang akan dibeli, perusahaan akan menyesuaikannya dengan harga pasar saat pelaksanaan, dengan tetap mengacu pada prinsip harga yang wajar sesuai ketentuan POJK 13/2023 dan POJK 29/2023.

Menariknya, berdasarkan regulasi yang berlaku dalam Pasal 7 POJK 13/2023, XLSmart dapat menjalankan aksi korporasi ini tanpa harus menunggu persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk bergerak cepat dalam merespons peluang pasar.

Jika menilik proyeksi keuangan proforma berdasarkan laporan per 30 September 2026, aksi buyback ini memang akan memberikan dampak pada neraca perusahaan. Total aset diperkirakan akan mengalami penurunan dari Rp117,088 triliun menjadi Rp116,088 triliun. Begitu pula dengan total ekuitas yang diproyeksikan turun dari Rp28,432 triliun menjadi Rp27,432 triliun, di mana keduanya berkurang sebesar Rp1 triliun akibat aksi ini.

Dari sisi laba, terdapat sedikit perubahan pada laba per saham dasar yang diperkirakan bergerak dari minus Rp88 menjadi minus Rp90 per saham. Meski demikian, pihak XLSmart menegaskan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu stabilitas operasional, pendapatan, maupun kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah sumber pendanaan untuk buyback ini. XLSmart memastikan bahwa seluruh dana sebesar Rp1 triliun tersebut berasal dari kas internal perusahaan. Artinya, perusahaan tidak menggunakan dana dari hasil penawaran umum maupun mengambil pinjaman atau utang baru dalam bentuk apa pun untuk mendanai aksi ini. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi arus kas perusahaan masih sangat sehat untuk mendukung ekspansi maupun penguatan modal.