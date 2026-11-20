<strong>Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia belakangan ini tengah menjadi sorotan tajam seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Di tengah fluktuasi indeks yang cukup ekstrem, muncul sebuah pandangan penting mengenai apa yang sebenarnya menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ternyata, kunci stabilitas tersebut tidak hanya terletak pada kebijakan moneter atau fiskal semata, melainkan pada kuatnya konsolidasi politik di dalam negeri.

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengungkapkan bahwa stabilitas politik merupakan "jangkar" yang sangat krusial bagi industri pasar modal. Menurutnya, ketika dunia internasional sedang dilanda gejolak yang sulit diprediksi, kepastian politik di dalam negeri menjadi faktor penentu bagi para investor untuk tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Tanpa adanya keselarasan antara pemerintah dan parlemen, ekonomi akan sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Dalam sebuah forum finansial yang digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Misbakhun memberikan gambaran mengenai betapa dinamisnya perjalanan ekonomi Indonesia. Ia mencontohkan bagaimana pemerintahan saat ini pernah menghadapi situasi yang sangat kontras dalam waktu yang relatif singkat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melesat hingga menyentuh level psikologis di angka 9.300, namun dalam waktu yang tidak lama kemudian, pasar mengalami tekanan hebat hingga nilainya merosot tajam mendekati level 4.800.

Menghadapi volatilitas yang ekstrem tersebut, Misbakhun menilai langkah pemerintah yang paling tepat adalah dengan membangun kepercayaan publik. Pemerintah tidak hanya sekadar mengeluarkan kebijakan teknis, tetapi juga melakukan pendekatan persuasif untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat menghadapi masa sulit secara kolektif. "Pemerintahan memberikan keyakinan kepada rakyatnya, mengajak bersama-sama mengatasi situasi sulit ini dengan sebaik-baiknya," ujar Misbakhun sebagaimana dikutip pada Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dukungan politik yang masif di parlemen menjadi faktor pendukung ketahanan ekonomi. Dengan komposisi suara di DPR yang didominasi oleh pihak pemerintah—mencapai angka 80 hingga 85 persen—pemerintah memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengambil kebijakan strategis tanpa hambatan politik yang berarti. Bagi para pelaku pasar dan investor global, kepastian hukum dan stabilitas politik semacam inilah yang menjadi indikator utama dalam menakar risiko investasi di Indonesia.

Misbakhun juga mengingatkan bahwa di era globalisasi yang semakin tanpa sekat, ekonomi domestik tidak bisa lepas dari dinamika dunia. Arus informasi yang bergerak sangat cepat antarnegara membuat setiap peristiwa geopolitik di luar negeri dapat langsung memberikan dampak instan terhadap pasar modal dan pasar surat utang di tanah air. Selain itu, ketergantungan harga komoditas nasional terhadap harga pasar dunia juga menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa penguatan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penguatan konsolidasi politik. Sinergi antara stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang tepat akan menjadi perisai utama Indonesia dalam menghadapi badai ketidakpastian ekonomi global di masa depan. Melalui laporan ini, jabarpos.id mengajak pembaca untuk terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah guna memahami arah pergerakan pasar modal ke depan.