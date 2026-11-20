Jabarpos.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) kembali menunjukkan ambisinya dalam memperkuat struktur portofolio bisnisnya. Setelah sukses merampungkan akuisisi besar terhadap portofolio kredit milik PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN), kini bank penyalur KPR terbesar di Indonesia tersebut tengah membidik pasar baru yang menjanjikan, yakni kredit pensiunan.

Langkah ekspansi ini dilakukan dengan menjajaki akuisisi portofolio kredit pensiunan yang dimiliki oleh dua bank swasta berbeda. Saat ini, manajemen BTN tengah berada dalam tahap krusial, yakni melakukan proses uji tuntas atau due diligence untuk memastikan kualitas aset yang akan diambil alih.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melangkah lebih jauh dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) dengan kedua bank tersebut. Langkah ini menjadi pintu masuk resmi bagi tim internal BTN untuk membedah lebih dalam detail portofolio yang ditawarkan.

Meski demikian, Nixon masih menutup rapat identitas kedua bank swasta tersebut. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pasar modal agar tidak menimbulkan spekulasi liar di bursa. "Terkait kredit pensiunan, kami sedang berkomunikasi dengan dua bank. Saya belum bisa menyebutkan namanya agar tidak mendapat teguran dari Bursa Efek Indonesia," ujar Nixon saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menariknya, skema transaksi yang ditawarkan oleh kedua bank tersebut tidaklah seragam. BTN tengah mempelajari berbagai opsi yang tersedia, mulai dari pembelian portofolio secara langsung dalam satu paket besar, hingga skema pembelian secara bertahap. Tidak hanya itu, terdapat opsi unik di mana sebagian portofolio kredit pensiunan tersebut dapat dialihkan atau ditukar (switch) dengan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Ada opsi yang meminta sebagian di-switch dengan KPR, ada juga yang menawarkan model lain. Kami masih dalam tahap mempelajari berbagai skema ini," tambah Nixon.

Strategi ini sejalan dengan visi BTN untuk mencari aset dengan tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi guna mendongkrak profitabilitas perusahaan. Fokus pada kredit pensiunan dinilai sangat strategis karena karakteristik nasabah pensiunan yang cenderung memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah dan arus kas yang stabil.

Terkait lini masa penyelesaian, Nixon memperkirakan proses ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Mengingat kompleksitas uji tuntas yang harus dilakukan, transaksi ini diprediksi baru akan terealisasi pada tahun depan. "Sepertinya tahun ini tidak mengejar target penyelesaian. Kemungkinan besar baru tahun depan," pungkasnya.

Langkah agresif BTN dalam mengakuisisi portofolio kredit ini mempertegas posisi mereka yang tidak hanya ingin fokus pada sektor perumahan, tetapi juga merambah ke segmen pembiayaan konsumtif yang memiliki margin menguntungkan.