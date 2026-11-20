Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali diguncang oleh kabar miring terkait praktik manipulasi perdagangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya angkat bicara menyusul langkah tegas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur. Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan skema yang diduga bertujuan menciptakan gambaran pasar yang semu dan menyesatkan para investor.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Aji Sadono, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan OJK sejak semester pertama tahun 2026. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka memberikan data transaksi yang akurat serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan efek yang menjadi objek perkara tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi bursa dalam mendukung penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Menanggapi spekulasi mengenai keterlibatan perusahaan tercatat dalam pusaran kasus ini, BEI memberikan klarifikasi tegas. Aji menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara detail siapa saja yang dijadikan saksi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh OJK. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh tim pengawasan bursa, tidak ditemukan adanya indikasi keterkaitan antara pihak yang dilaporkan dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

"Dalam pemeriksaan yang kami lakukan, BEI tidak menemukan adanya indikasi hubungan keterkaitan antara pihak yang dilaporkan ke OJK dengan Perusahaan Tercatat," tegas Aji kepada awak media.

Lebih lanjut, BEI memastikan bahwa evaluasi terhadap seluruh instrumen investasi, termasuk waran dan waran terstruktur, dilakukan secara rutin dan ketat. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, BEI telah melakukan berbagai langkah preventif, salah satunya melalui sosialisasi manajemen risiko kepada seluruh Anggota Bursa. Hal ini bertujuan agar setiap nasabah memiliki ketersediaan dana dan efek yang memadai saat melakukan transaksi, guna menghindari risiko kegagalan penyelesaian transaksi.

Di sisi lain, kasus ini mencuat setelah penyidik OJK menahan tiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S. Ketiganya merupakan karyawan swasta yang kini mendekam di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Penahanan ini dilakukan untuk mencegah para tersangka tidak kooperatif yang dapat menghambat proses hukum. Selain ketiga orang tersebut, terdapat satu tersangka lain berinisial TGB alias T yang saat ini tengah menjalani proses hukum terpisah di Polda Metro Jaya.

Modus operandi yang digunakan para pelaku tergolong cukup rapi namun merugikan. Mereka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka rekening efek serta menggunakan rekening bank milik pihak ketiga untuk mendanai transaksi. Praktik manipulasi yang terjadi pada Mei 2023 ini mencakup beberapa instrumen, di antaranya Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta sejumlah waran terstruktur lainnya. Akibat aksi lancung ini, kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp6,97 miliar.

Melalui penanganan kasus ini, OJK dan BEI berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan guna menjaga integritas pasar modal Indonesia dan melindungi kepentingan seluruh investor dari praktik-praktik ilegal yang merusak ekosistem investasi.