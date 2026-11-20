Jabarpos.id – Fenomena perbankan yang menawarkan suku bunga simpanan tinggi atau sering disebut dengan istilah special rate kini tengah menjadi sorotan serius. Meski terlihat menggiurkan bagi para nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari deposito atau tabungan mereka, praktik ini menyimpan risiko tersembunyi yang dapat berdampak luas pada stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya terkait biaya pinjaman.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan peringatan terkait tren kenaikan suku bunga simpanan yang mulai merambah berbagai lembaga perbankan. Berdasarkan data terbaru, terdapat kecenderungan di mana persaingan antarbank dalam memperebutkan dana masyarakat dilakukan melalui skema bunga yang agresif. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadinya kenaikan biaya dana atau cost of fund di sektor perbankan.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengungkapkan bahwa kondisi ini memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia mencatat bahwa sekitar sepertiga dari total nilai simpanan perbankan saat ini mendapatkan imbal hasil atau bunga yang berada di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang telah ditetapkan oleh LPS. Sebagai gambaran, hingga periode September 2026, nilai total simpanan di perbankan Indonesia telah menyentuh angka fantastis, yakni Rp10.513,65 triliun.

Dalam keterangannya di Financial Forum 2026, Anggito menjelaskan mekanisme hubungan antara bunga simpanan dan bunga kredit. Ketika bank harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membayar bunga kepada nasabah penyimpan, maka bank akan berusaha menutupi biaya tersebut dengan cara menaikkan suku bunga kredit. Akibatnya, para debitur atau masyarakat yang sedang mencicil pinjaman, seperti KPR atau kredit kendaraan, berisiko harus menanggung beban cicilan yang jauh lebih mahal.

"Kita perlu mencermati tren kenaikan suku bunga simpanan, terutama praktik pemberian special rate. Sekitar sepertiga nilai simpanan saat ini memperoleh bunga di atas tingkat bunga penjaminan. Persaingan bunga yang berlebihan ini dapat meningkatkan biaya dana, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan biaya kredit," tegas Anggito pada Kamis (19/11/2026).

Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan LPS bukanlah batas maksimal suku bunga yang boleh ditawarkan oleh bank. Bank tetap memiliki kebebasan untuk menawarkan bunga yang lebih tinggi guna menarik minat nasabah. Namun, ada konsekuensi krusial yang harus dipahami: simpanan yang bunganya melebihi TBP tidak akan dijamin oleh LPS jika bank tersebut mengalami kegagalan atau bangkrut.

Oleh karena itu, LPS mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan teliti dalam memilih produk perbankan. Nasabah diharapkan tidak hanya tergiur oleh angka imbal hasil yang tinggi, tetapi juga harus memahami risiko keamanan dana mereka. Keputusan untuk mengejar keuntungan besar melalui bunga tinggi harus dibarengi dengan pemahaman bahwa hal tersebut dapat memicu efek domino yang merugikan sektor kredit secara keseluruhan.