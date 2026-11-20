Jabarpos.id – Kabar menggembirakan datang dari dunia pasar modal tanah air. Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah bersiap menyambut kehadiran raksasa bursa saham asal Amerika Serikat, Nasdaq, yang berencana untuk menempatkan perwakilan resminya langsung di kantor BEI. Langkah strategis ini dijadwalkan akan mulai terealisasi pada awal Desember 2026 mendatang.

Kehadiran Nasdaq di Jakarta bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah langkah besar untuk memperkuat infrastruktur pengawasan pasar modal di Indonesia. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan agar setara dengan standar global. Dengan adanya perwakilan langsung, BEI berharap dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik (best practices) yang selama ini diterapkan oleh bursa-bursa internasional.

Dalam keterangannya di Gedung BEI, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026), Jeffrey menjelaskan bahwa fokus utama dari kerja sama ini adalah pengembangan kapasitas atau capacity building bagi tim pengawasan internal BEI. Nasdaq akan mengirimkan tim khusus (dedicated team) yang akan bekerja berdampingan dengan personel BEI dalam periode waktu tertentu.

"Akan ada tim khusus dari Nasdaq yang berkantor di Bursa untuk periode tertentu. Mereka akan bekerja bersama tim pengawasan kami untuk menyesuaikan seluruh parameter pengawasan yang ada. Tujuannya agar kita bisa menerapkan standar pengawasan global sehingga efektivitas pengawasan di bursa kita semakin meningkat," ujar Jeffrey kepada awak media.

Keputusan untuk membawa Nasdaq "pulang" ke kantor BEI ini bukanlah keputusan yang diambil secara instan. Jeffrey menekankan bahwa hubungan antara kedua institusi ini sudah terjalin sangat lama. Nasdaq telah menjadi mitra sekaligus vendor bagi BEI selama dua dekade terakhir. Oleh karena itu, rencana penempatan kantor ini merupakan hasil dari pertimbangan matang dan evolusi kerja sama yang telah berlangsung selama 20 tahun.

Bagi masyarakat yang belum familiar, Nasdaq merupakan salah satu pemain paling berpengaruh di dunia keuangan global. Sebagai bursa saham elektronik terbesar kedua di dunia setelah New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang menggerakkan ekonomi dunia. Nama-nama besar seperti Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, hingga Tesla tercatat sebagai emiten yang melantai di bursa ini.

Dengan masuknya tenaga ahli dari Nasdaq ke dalam ekosistem BEI, diharapkan pasar modal Indonesia akan semakin transparan, aman, dan memiliki daya saing yang tinggi di mata investor mancanegara. Penguatan sistem pengawasan ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pasar dari berbagai potensi risiko manipulasi maupun anomali pasar lainnya.