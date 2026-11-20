Jabarpos.id – Industri perbankan nasional kini tengah berada di tengah pusaran tantangan global yang semakin kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara terbuka membeberkan sejumlah risiko besar yang berpotensi mengguncang stabilitas sistem keuangan domestik jika tidak segera dimitigasi dengan langkah-langkah strategis yang tepat.

Dalam sebuah forum edukasi bertajuk ‘Riding the Wave of Global Challenges: A Look at Indonesia’s Efforts to Sustain Financial Resilience’, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memberikan peringatan mengenai dinamika ekonomi dunia yang tidak menentu. Menurutnya, perbankan Indonesia saat ini tidak hanya berhadapan dengan masalah internal, tetapi juga tekanan dari luar negeri yang sangat masif.

Dian menjelaskan bahwa ketidakpastian geopolitik dunia dan fragmentasi ekonomi global menjadi salah satu faktor utama yang menciptakan ketidakstabilan. Selain itu, perubahan arah kebijakan moneter di negara-negara maju serta volatilitas pasar keuangan global turut menambah beban bagi pelaku industri perbankan. Tak hanya soal ekonomi, isu perubahan iklim kini juga telah masuk ke dalam radar risiko yang harus diantisipasi oleh setiap bank di Indonesia.

"Sistem perbankan kita sebenarnya sudah menerapkan standar prudensial yang sangat tinggi dan selaras dengan standar internasional. Hal ini membuat kita memiliki fondasi ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang," ungkap Dian dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Namun, tantangan tidak hanya datang dari faktor ekonomi makro. Dian juga menyoroti fenomena transformasi digital yang sedang melanda sektor keuangan. Digitalisasi memang menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi menawarkan efisiensi tinggi dan inovasi produk yang sangat diminati oleh generasi muda. Namun di sisi lain, laju digitalisasi yang terlalu cepat membawa risiko keamanan yang nyata.

Risiko siber, ancaman terhadap perlindungan data konsumen, hingga kebutuhan akan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni menjadi pekerjaan rumah besar bagi perbankan. Industri dituntut untuk tidak hanya sekadar mengikuti tren, tetapi juga harus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi agar transformasi ini tetap aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai langkah preventif, OJK menekankan pentingnya menjaga prinsip kehati-hatian, kecukupan modal, serta likuiditas yang sehat. Penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi kunci agar bank tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal di tengah badai ketidakpastian.

Menanggapi situasi ini, OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Pendekatan pengawasan ini dirancang agar lebih bersifat forward-looking atau berorientasi ke masa depan, sehingga mampu mendeteksi dan beradaptasi terhadap munculnya risiko-risiko baru sebelum menjadi krisis.

"Melalui penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat, kami berupaya memastikan perbankan nasional tetap tangguh. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga, sehingga perbankan dapat terus mendukung pembiayaan sektor produktif demi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," pungkas Dian.