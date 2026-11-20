Jabarpos.id – Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis air bersih di wilayah metropolitan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Melalui tangan dingin PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), proyek vital penyaluran air baku kini tengah dikebut. Proyek Karian-Serpong Conveyance System (KSCS) Package 3, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), dilaporkan telah menunjukkan progres pembangunan yang menjanjikan.

Hingga pertengahan November 2026, pengerjaan jaringan pipa air baku sepanjang kurang lebih 18 kilometer ini telah mencapai angka 33,77 persen. Proyek yang dikerjakan oleh konsorsium WIKA-NK-Jaya Konstruksi-Daeah JV ini ditargetkan akan rampung sepenuhnya pada 3 Agustus 2027 mendatang.

Sistem KSCS ini dirancang untuk mengalirkan air baku dari Bendungan Karian yang terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Dengan kapasitas aliran mencapai 6 meter kubik per detik, proyek ini diproyeksikan menjadi urat nadi baru bagi pemenuhan kebutuhan air di wilayah Banten, DKI Jakarta, hingga sebagian wilayah Jawa Barat. Jika telah beroperasi penuh pada tahun 2028, sistem ini diharapkan mampu menambah sekitar 1,3 juta sambungan air minum baru yang akan melayani lebih dari 5,2 juta jiwa penduduk. Selain itu, keberadaan proyek ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah yang kian mengkhawatirkan.

Dalam teknis pembangunannya, Package 3 ini menempati segmen tengah sistem yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS C3) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur ini menggunakan pipa baja raksasa dengan diameter mencapai 1,8 meter dan ketebalan 12,7 milimeter. Penggunaan material baja dipilih karena kekuatannya dalam menahan tekanan air yang tinggi serta daya tahannya yang lama, terutama setelah dilapisi pelindung antikarat di sisi dalam maupun luar.

Hingga saat ini, sebanyak 584 batang pipa telah berhasil dijajarkan di sepanjang jalur proyek, dengan 410 sambungan yang telah selesai melalui proses pengelasan. Proses penyambungan ini dilakukan dengan standar yang sangat tinggi. Meskipun pengelasan badan pipa dilakukan secara otomatis di pabrik, namun sambungan antarpipa di lapangan dilakukan secara manual oleh tenaga ahli atau juru las bersertifikat. Satu titik sambungan memerlukan waktu sekitar 8 hingga 10 jam untuk memastikan kualitasnya benar-benar sempurna dan berlapis.

Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menegaskan bahwa pemasangan pipa berdiameter besar ini menuntut tingkat ketelitian yang luar biasa. Mulai dari penanganan material, penggalian tanah, hingga penentuan posisi dan ketinggian pipa harus dilakukan dengan akurasi tinggi.

"Setiap sambungan kami kerjakan dengan prosedur yang sangat ketat karena kualitasnya akan menentukan keandalan seluruh jaringan di masa depan. Kami juga selalu menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama di setiap tahapan," ungkap Ngatemin dalam keterangan resminya.

Selain aspek teknis, proyek ini juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Dari total 168 tenaga kerja yang terlibat, sebanyak 39 orang atau sekitar 23,2 persen merupakan warga lokal di sekitar area proyek. Dari sisi keselamatan kerja, proyek ini telah mencatatkan angka keselamatan yang impresif dengan 328.977 jam kerja aman (safe man-hours).

Melalui proyek ini, WIKA berkomitmen untuk terus menjaga mutu, ketepatan waktu, dan standar keselamatan kerja demi menghadirkan layanan air minum yang andal bagi masyarakat luas serta mendukung pertumbuhan kawasan industri dan perkotaan di masa depan.