Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia harus menelan pil pahit pada penutupan perdagangan pekan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau merosot tajam dan berakhir di zona merah pada perdagangan Jumat (20/11/2026). Berdasarkan data pasar, indeks mencatatkan penurunan sebesar 0,92 persen atau setara dengan 47,81 poin, sehingga ditutup pada level 5.146,33.

Perjalanan IHSG sepanjang hari ini sebenarnya sempat menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada pembukaan sesi, indeks memulai perdagangan di level 5.152,16. Sempat ada optimisme di pagi hari saat indeks mencoba mendaki dan menyentuh level tertinggi harian di angka 5.196,28. Namun, euforia tersebut tidak bertahan lama.

Memasuki penutupan sesi pertama, tekanan jual mulai mendominasi hingga membuat IHSG melemah hingga 1,5 persen. Meski pada sesi sore sempat ada upaya pemulihan yang membawa indeks kembali ke area 5.160-an, namun momentum tersebut gagal bertahan hingga bel penutupan berbunyi. Secara keseluruhan, rentang pergerakan IHSG hari ini berada di antara 5.094,89 hingga 5.196,28, dengan selisih sekitar 101 poin. Total nilai transaksi yang berputar di pasar mencapai Rp7,39 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 193 juta lot.

Penurunan indeks ini tidak lepas dari performa sejumlah saham berkapitalisasi besar yang mengalami koreksi. Beberapa emiten yang menjadi faktor utama penyeretan indeks antara lain adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), serta PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA).

Jika meninjau dari sisi sektoral, sektor jasa akademik dan pendidikan menjadi yang paling terdampak dengan penurunan drastis mencapai 6,38 persen. Selain itu, sektor barang konsumen siklikal juga terkoreksi 1,92 persen, sementara sektor industri dan utilitas masing-masing merosot tipis di angka 1,07 persen.

Kondisi pasar saat ini dipengaruhi oleh berbagai sentimen krusial, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Di level domestik, pelaku pasar tengah menanti rilis Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal III-2026 dari Bank Indonesia. Data ini dianggap sangat penting untuk melihat posisi transaksi ekonomi nasional di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Di kancah internasional, ketidakpastian kebijakan moneter global turut membayangi. Kenaikan inflasi di Jepang pada Oktober 2026 yang menyentuh angka 2,3 persen menjadi sorotan karena berpotensi mengubah arah kebijakan suku bunga Bank of Japan (BoJ). Selain itu, pasar juga memantau pengumuman suku bunga pinjaman acuan (LPR) dari China yang diprediksi akan tetap stabil.

Namun, ada angin segar dari sisi geopolitik. Pertemuan trilateral antara Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Shenzhen, China, telah menghasilkan deklarasi perdamaian bersama. Kesepakatan untuk mencegah terjadinya perang nuklir ini diharapkan dapat memberikan stabilitas psikologis bagi investor global di masa mendatang. Informasi selengkapnya dapat Anda pantau melalui jabarpos.id.