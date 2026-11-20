Jabarpos.id – Dunia bisnis pertambangan Indonesia tengah diguncang oleh isu panas terkait rencana pengambilalihan saham PT Weda Bay Nickel (WBN) milik raksasa tambang asal Prancis, Eramet SA. Isu yang menyebutkan keterlibatan pengusaha kenamaan Haji Isam dalam konsorsium besar ini memicu spekulasi luas di pasar modal, hingga akhirnya memaksa emiten Grup Bakrie, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR), untuk angkat bicara.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen VKTR secara tegas membantah keterlibatan mereka dalam rumor pembentukan konsorsium tersebut. Perusahaan menegaskan bahwa tidak ada hubungan, peran, maupun keterkaitan apa pun antara VKTR dengan rencana akuisisi saham WBN yang dikaitkan dengan Haji Isam.

"Perseroan dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan maupun peran apa pun dalam rencana pembentukan konsorsium sebagaimana diberitakan. Oleh sebab itu, pemberitaan yang mengaitkan Perseroan dengan rencana transaksi tersebut tidak merepresentasikan posisi Perseroan yang sebenarnya," tulis manajemen VKTR dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).

Pihak VKTR juga ingin menenangkan para investor dengan memastikan bahwa kabar burung tersebut tidak memberikan dampak material terhadap operasional perusahaan. Mereka menjamin bahwa kondisi keuangan, aspek hukum, hingga kelangsungan usaha VKTR tetap stabil dan tidak terganggu oleh isu tersebut. Selain itu, VKTR juga mengklarifikasi bahwa anak usahanya, PT Indo Pacific Critical Minerals (IPCM), tidak terlibat dalam skenario transaksi ini.

Sebagai perusahaan publik, VKTR berkomitmen penuh pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Mereka berjanji akan segera memberikan informasi resmi kepada BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan publik apabila di masa mendatang terdapat transaksi material yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pihak Eramet Indonesia sendiri memberikan respons yang lebih diplomatis. Perwakilan Eramet mengonfirmasi bahwa induk perusahaan mereka di Paris memang tengah dalam proses menjual saham di Weda Bay Nickel. Langkah divestasi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi global Eramet untuk mengurangi beban utang grup melalui monetisasi aset.

"Untuk saat ini, kami hanya merujuk pada informasi resmi yang telah disampaikan oleh Eramet Group. Memang benar perusahaan sedang dalam proses menjual sahamnya di Weda Bay Nickel dan telah terdapat investor yang berminat," ujar perwakilan Eramet Indonesia.

Hingga saat ini, identitas calon pembeli yang disebut akan mengambil porsi signifikan masih menjadi misteri. Eramet belum mengungkap siapa saja investor yang masuk dalam daftar minat, termasuk apakah benar Haji Isam melalui PT Jhonlin Group akan menjadi pemain utama dalam transaksi besar di Maluku Utara ini.

Sebagai informasi, struktur kepemilikan PT Weda Bay Nickel saat ini terdiri dari Strand Minerals Pte Ltd (90%) yang melibatkan Eramet dan Tsingshan, serta PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) sebesar 10%. Jika transaksi ini benar-benar terjadi, peta kekuatan industri nikel di Indonesia diprediksi akan mengalami pergeseran besar.