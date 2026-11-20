Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia tengah diguncang oleh kabar penahanan tiga pelaku dugaan manipulasi perdagangan waran. Kasus yang melibatkan Waran Seri I dan waran terstruktur ini kini tengah berada dalam penanganan intensif Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menanggapi perkembangan hukum yang cukup mencolok ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait keterlibatan dan posisi mereka dalam pusaran kasus tersebut.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Aji Sadono, menegaskan bahwa pihak bursa tidak memiliki informasi mendalam mengenai siapa saja individu atau pihak yang saat ini berstatus sebagai saksi dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh OJK. Hal ini mencakup ketidakpastian mengenai apakah perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa turut diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan OJK, BEI tidak mengetahui pihak-pihak yang menjadi saksi dalam perkara tersebut, termasuk apakah Perusahaan Tercatat termasuk sebagai saksi yang diperiksa oleh OJK," ujar Aji kepada awak media pada Jumat (20/11/2026).

Aji menjelaskan bahwa peran BEI dalam kasus ini sangat spesifik dan terbatas. Fungsi utama bursa adalah sebagai penyedia data. BEI bertugas memberikan keterangan teknis yang mencakup detail data transaksi serta identitas pihak-pihak yang melakukan aktivitas perdagangan efek tersebut kepada penyidik. Dengan kata lain, bursa bertindak sebagai penyedia bukti administratif untuk membantu proses hukum yang sedang berjalan.

Lebih lanjut, Aji mengungkapkan bahwa koordinasi antara BEI dan OJK sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Sejak semester pertama tahun 2026, BEI telah aktif berkomunikasi dengan otoritas pengawas tersebut untuk memberikan keterangan terkait data transaksi yang mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan bursa dalam pengawasan kasus ini sudah berlangsung jauh sebelum pengumuman penahanan para pelaku dilakukan.

Terkait kekhawatiran adanya keterkaitan antara pihak yang dilaporkan dengan emiten, Aji memberikan penegasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh tim pengawasan BEI, tidak ditemukan adanya indikasi hubungan atau keterkaitan antara pihak yang dilaporkan ke OJK dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Sebagai langkah preventif, BEI memastikan bahwa mereka melakukan evaluasi rutin terhadap seluruh perusahaan tercatat, mekanisme perdagangan efek, hingga instrumen investasi yang tersedia di pasar. Khusus untuk instrumen waran, BEI telah melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada seluruh Anggota Bursa. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keamanan dana serta ketersediaan efek milik nasabah agar tidak terjadi kerugian sistemik.

Perlu diketahui bahwa perdagangan waran terstruktur di Indonesia tidak dilakukan secara sembarangan. Instrumen ini telah diatur secara ketat melalui serangkaian regulasi, mulai dari Peraturan Bursa Nomor I-P mengenai tata cara pencatatan, Nomor II-P tentang mekanisme perdagangan, hingga Nomor III-P yang mengatur mengenai kegiatan liquidity provider. Ketegasan aturan ini diharapkan dapat menjaga integritas pasar dan melindungi investor dari praktik manipulasi serupa di masa mendatang.