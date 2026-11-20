Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kembali kedatangan instrumen investasi baru yang diprediksi bakal menjadi primadona bagi para investor. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi meluncurkan indeks IDX Commodity 20 atau IDXCMDTY20 pada Jumat (30/10/2026). Kehadiran indeks yang berisi 20 saham berbasis komoditas ini memicu antusiasme, terutama setelah melihat perbandingan performanya yang sangat kontras jika disandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sejauh ini, data menunjukkan bahwa sektor komoditas memiliki daya tahan dan potensi pertumbuhan yang luar biasa di tengah fluktuasi pasar. Jika menilik ke belakang, indeks ini pernah mencatatkan performa yang sangat fantastis. Pada tahun 2022, IDX Commodity 20 berhasil membukukan lonjakan harga hingga 48,22%. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan IHSG yang pada periode yang sama hanya tumbuh tipis di angka 4,09%.

Tren positif ini tampaknya bukan sekadar kebetulan. Berdasarkan hasil uji coba atau backtesting yang dilakukan BEI hingga 28 Oktober 2026, indeks IDXCMDTY20 kembali menunjukkan taringnya. Sepanjang tahun 2025, indeks ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 41,64%. Pencapaian tersebut hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan IHSG yang berada di level 22,13% pada periode yang sama.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis II BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengungkapkan bahwa peluncuran indeks ini tidak dilakukan secara sembarangan. Pihak bursa telah melakukan diskusi mendalam dengan para manajer investasi (MI) sebelum memutuskan untuk merilis produk ini ke publik. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa indeks tersebut memiliki daya tarik bagi investor institusi.

"Para manajer investasi menunjukkan ketertarikan yang besar. Hal ini didasari oleh hasil backtest kami yang menunjukkan bahwa secara historis, indeks ini mampu memberikan imbal hasil (return) yang sangat menjanjikan," ujar Kautsar dalam sebuah paparan virtual.

Lebih lanjut, Kautsar menjelaskan bahwa potensi masa depan sektor komoditas sangat cerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini tengah memberikan perhatian ekstra terhadap sektor mineral serta komoditas strategis lainnya. Fokus pemerintah dalam memperkuat hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam memberikan angin segar bagi emiten-emiten di sektor komoditas untuk terus berkembang.

Dengan adanya indeks baru ini, para pelaku pasar kini memiliki tolok ukur yang lebih spesifik untuk memantau pergerakan saham-saham komoditas unggulan. Bagi investor yang mencari pertumbuhan aset yang lebih agresif dibandingkan pasar secara umum, IDX Commodity 20 bisa menjadi pilihan strategis untuk memperkuat portofolio mereka di tengah dinamika ekonomi global.