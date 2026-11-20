Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia kembali diguncang oleh kasus dugaan manipulasi perdagangan yang melibatkan oknum profesional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menyerahkan empat orang tersangka beserta seluruh barang bukti terkait kasus manipulasi waran kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (19/11/2026). Kasus yang mencuat ini diperkirakan telah mengakibatkan kerugian materiil yang sangat besar, yakni mencapai angka Rp6,97 miliar.

Proses hukum ini memasuki tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau berstatus P-21 oleh pihak kejaksaan. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari komitmen otoritas dalam menjaga integritas perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta memberikan perlindungan maksimal bagi para investor dari praktik-praktik curang yang merusak ekosistem pasar.

Berdasarkan keterangan resmi dari OJK, keempat tersangka yang kini menghadapi proses hukum memiliki inisial TGB alias T, JF alias O, FS, dan S. Menariknya, para pelaku ini bukanlah orang sembarangan; mereka merupakan karyawan swasta, bahkan ada di antaranya yang bekerja di perusahaan sekuritas. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dan pengetahuan di dalam industri keuangan.

Modus operandi yang digunakan para tersangka tergolong rapi namun sangat merugikan. Mereka diduga kuat menciptakan gambaran semu atau informasi menyesatkan mengenai kondisi pasar serta pergerakan harga efek. Untuk menutupi jejak, para pelaku menggunakan identitas milik orang lain untuk membuka dan mengelola berbagai rekening efek. Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan rekening bank milik pihak ketiga sebagai sumber dana transaksi guna menciptakan aktivitas perdagangan palsu yang seolah-olah mencerminkan kondisi pasar yang riil.

Aksi manipulasi ini diketahui terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023. Beberapa instrumen yang menjadi objek manipulasi meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta sejumlah waran terstruktur seperti ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A SP 236.

Sebelum diserahkan ke kejaksaan, penyidik OJK telah melakukan penahanan terhadap keempat tersangka guna mencegah risiko melarikan diri. Saat ini, tiga tersangka mendekam di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, sementara satu tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan Cipinang.

Atas tindakan ilegal tersebut, para tersangka terancam jeratan hukum berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). OJK menegaskan bahwa penindakan ini adalah bagian dari agenda reformasi besar-besaran untuk memperkuat pengawasan pasar modal agar tercipta perdagangan yang teratur, wajar, efisien, dan transparan. Melalui koordinasi erat dengan Polri dan Kejaksaan, OJK berjanji akan terus menindak tegas setiap pelaku kejahatan keuangan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.