Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik kejahatan di sektor pasar modal. Tidak hanya sekadar memberikan denda atau sanksi administratif, regulator keuangan ini mulai menyeret para pelaku pelanggaran ke ranah hukum pidana. Saat ini, setidaknya empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai kejahatan pasar modal telah resmi ditahan dan tengah dipersiapkan untuk diserahkan ke kejaksaan guna menjalani proses persidangan.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa penyidik OJK telah meningkatkan status hukum para pelaku tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen otoritas untuk menjaga integritas pasar keuangan Indonesia. Menurut Hasan, para tersangka ini diduga kuat melakukan berbagai tindakan ilegal yang merusak ekosmistem investasi, mulai dari manipulasi pasar, penyebaran informasi yang menyesatkan publik, hingga praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang bertujuan mengelabui investor.

"Tentu pada saatnya nanti, kami akan mendorong agar kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan, sehingga proses pengadilan atas tindakan pidana yang dilakukan dapat segera dilaksanakan," ujar Hasan saat memberikan keterangan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Selasa (24/11/2026).

Hasan menegaskan bahwa sejak awal, OJK telah menetapkan arah penegakan hukum yang bersifat represif melalui jalur pidana. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera, mengingat dampak dari kejahatan pasar modal sangat destruktif terhadap kepercayaan publik. Selama ini, banyak pelaku yang menganggap remeh sanksi administratif, namun dengan adanya ancaman kurungan badan, OJK ingin menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada denda uang semata.

Dalam menjalankan misi penegakan hukum ini, OJK juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Hasan menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada jajaran Bareskrim Polri yang telah memberikan dukungan penuh dalam mempercepat proses penyelidikan hingga penyidikan. Kolaborasi ini dianggap krusial agar setiap temuan pelanggaran dapat segera diproses secara hukum tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Lebih lanjut, Hasan memberikan sinyal bahwa pengumuman mengenai peningkatan status tersangka lainnya akan segera menyusul. Jika bukti-bukti yang ditemukan penyidik sudah cukup kuat, maka pelaku lain yang terindikasi melakukan tindak pidana pasar modal akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

Langkah tegas ini juga didorong oleh adanya revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi baru tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi otoritas untuk menuntut pelaku kejahatan tidak hanya melalui sanksi administratif, tetapi juga melalui hukuman pidana yang berat, termasuk penjara.

Hasan mengingatkan seluruh pelaku usaha di sektor pasar modal agar senantiasa mematuhi aturan yang berlaku. Ia menekかankan bahwa setiap bentuk pelanggaran, terutama yang bersifat pidana, akan sangat merugikan industri secara keseluruhan. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan investor, baik dari skala domestik, regional, maupun global, terhadap stabilitas pasar modal Indonesia.

"Lakukan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran, baik administrasi maupun pidana, yang sangat merugikan industri kita," tutup Hasan dengan tegas.