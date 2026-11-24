Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang cukup dinamis dalam perdagangan sesi pertama pada Selasa (24/11/2026). Setelah sempat mengalami fluktuasi tajam yang membuat investor was-was, bursa saham Indonesia akhirnya berhasil menutup sesi pertama di zona hijau dengan penguatan tipis.

Hingga berakhirnya sesi I, IHSG tercatat berada di level 5.228,94. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,25 persen dibandingkan dengan angka penutupan pada hari sebelumnya. Aktivitas perdagangan di pasar modal juga tergolong cukup ramai, di mana volume transaksi mencapai 169,54 juta lot dengan nilai transaksi mencapai Rp6,64 triliun.

Perjalanan indeks pada pagi hari ini terbilang sangat volatil. Sejak bel pembukaan berbunyi, IHSG langsung melesat dengan gap up ke level 5.283,29, atau melonjak sekitar 1,29 persen. Bahkan, sempat terjadi euforia sesaat ketika indeks menyentuh level tertinggi harian di angka 5.314,74 pada pukul 09.20 WIB.

Namun, tren positif tersebut tidak bertahan lama. Memasuki menjelang tengah hari, tekanan jual mulai mendominasi pasar. IHSG mengalami koreksi cukup dalam hingga menyentuh level terendah harian di 5.198,88. Pada titik ini, indeks sempat terjun ke zona merah dan berada di bawah level penutupan sebelumnya. Beruntung, menjelang penutupan sesi I, indeks mampu melakukan rebound atau pembalikan arah ke zona hijau dan stabil di level 5.228,94.

Beberapa saham berkapitalisasi besar turut menjadi motor penggerak kenaikan indeks, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Indosat Tbk (ISAT), dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Di sisi lain, tekanan pada indeks juga datang dari saham-saham seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).

Sentimen domestik yang menjadi sorotan utama investor adalah dinamika politik nasional. Fokus pasar tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan dua nama, yakni Menko PMK Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sebagai calon wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Proses ini kini tengah menunggu mekanisme pemungutan suara di MPR.

Selain itu, kabar mengenai komunikasi antara Presiden Prabowo dengan CEO MSCI, Henry Fernandez, memberikan angin segar bagi pasar. Adanya peluang MSCI untuk mempertimbangkan alternatif selain penurunan status pasar Indonesia menjadi Standalone Market memberikan harapan bagi stabilitas pasar modal dalam negeri.

Dari sisi global, pasar tengah dibayangi oleh penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia. Hal ini dipicu oleh meningkatnya spekulasi terkait kebijakan suku bunga The Fed. Berdasarkan data CME FedWatch Tool, peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember mendatang melonjak drastis hingga mencapai 96 persen. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pergerakan IHSG di sesi kedua nanti.