Jabarpos.id – Isu mengenai adanya komunikasi intensif antara Presiden Prabowo Subianto dengan petinggi lembaga keuangan global, Henry Fernandez selaku CEO Morgan Stanley Capital International (MSCI), tengah menjadi sorotan publik. Kabar mengenai percakapan telepon antara kepala negara tersebut dengan bos MSCI memicu spekulasi mengenai arah kebijakan ekonomi dan penguatan pasar modal Indonesia di masa mendatang.

Menanggapi kabar yang beredar luas tersebut, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, akhirnya angkat bicara. Meski tidak memberikan konfirmasi langsung mengenai kebenaran adanya panggilan telepon tersebut, Rosan memberikan penjelasan mendalam terkait substansi yang menjadi perhatian MSCI terhadap kondisi pasar modal di tanah air.

Menurut Rosan, fokus utama saat ini bukanlah pada siapa yang berbicara, melainkan pada langkah-langkah strategis yang sedang ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan perbaikan sistemik. Ia menegaskan bahwa upaya pembenahan pasar modal merupakan agenda penting yang tengah dikawal bersama agar standar pasar modal Indonesia dapat bersaing di level internasional.

"Ini sebenarnya lebih ke ranah OJK. Saat ini sedang dalam proses di OJK, dan kami pun terus mendapatkan pembaruan mengenai langkah-langkah yang diambil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan upaya membuat pasar modal kita menjadi jauh lebih baik," ujar Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/11/2026).

Rosan mengungkapkan bahwa MSCI memiliki dua poin krusial yang menjadi perhatian utama mereka terhadap pasar modal Indonesia. Poin pertama berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi (disclosure) dan transparansi. Hal ini mencakup isu mengenai konsentrasi kepemilikan saham yang terlalu tinggi pada segelintir pihak atau yang dikenal dengan istilah high concentrated shareholder.

Poin kedua yang menjadi sorotan adalah mengenai aspek kepatuhan (compliance) serta penegakan hukum (enforcement). MSCI menilai bahwa penguatan pada kedua aspek ini sangat vital untuk membangun kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan keadilan pasar di Indonesia.

"Ada dua perhatian utama. Pertama mengenai masalah keterbukaan informasi, termasuk masalah konsentrasi kepemilikan saham yang sangat tinggi. Kedua adalah mengenai masalah kepatuhan dan penegakan hukum. Dua hal inilah yang memang harus segera ditingkatkan kualitasnya," tambah Rosan menjelaskan.

Terkait langkah konkret, Rosan menyebutkan bahwa OJK sebenarnya telah menjalankan berbagai program perbaikan. Salah satunya adalah pembentukan satuan tugas atau komite khusus yang bertugas menelaah saham-saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi guna mencegah praktik yang merugikan pasar. Selain itu, penguatan regulasi terkait kepatuhan juga terus digenjot.

Meski proses perbaikan ini masih berjalan, Rosan menekankan adanya dorongan kuat dari pemerintah untuk mempercepat proses tersebut. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar akselerasi perbaikan pasar modal dilakukan sesegera mungkin agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Ketika kembali didesak untuk mengonfirmasi apakah benar Presiden Prabowo melakukan komunikasi langsung dengan pihak MSCI, Rosan memilih untuk tetap berhati-hati. Ia mengarahkan pertanyaan tersebut kepada otoritas yang lebih berwenang dalam urusan teknis pasar modal.

"Untuk urusan itu, silakan ditanyakan langsung kepada otoritasnya, yaitu OJK," pungkasnya menutup pembicaraan.