Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air tengah dihebohkan dengan kabar adanya komunikasi intensif antara Presiden Prabowo Subianto dengan Henry Fernandez, CEO dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Kabar mengenai percakapan melalui telepon antara kepala negara dan tokoh penting penyedia indeks global tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan investasi di Indonesia ke depan.

Menanggapi isu yang beredar, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, akhirnya angkat bicara. Meski tidak secara lugas membenarkan atau membantah adanya percakapan telepon tersebut, Rosan memberikan penjelasan mendalam mengenai substansi yang tengah menjadi fokus perhatian para investor global, khususnya MSCI, terhadap pasar modal Indonesia.

Menurut Rosan, fokus utama saat ini bukanlah pada komunikasi pribadi tersebut, melainkan pada upaya perbaikan sistemik yang sedang digalakkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah poin krusial yang menjadi perhatian MSCI dalam upaya meningkatkan kualitas pasar modal di tanah air.

"Ini sebenarnya lebih ke ranah OJK. Saat ini sedang dalam proses perbaikan, dan pihak OJK juga terus memberikan pembaruan kepada kami mengenai langkah-langkah yang diambil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan upaya menciptakan pasar modal yang lebih baik dan kredibel," ujar Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/11/2026).

Rosan merinci bahwa ada dua poin utama yang menjadi sorotan tajam MSCI. Pertama adalah masalah keterbukaan informasi (disclosure) dan transparansi. Kedua adalah persoalan struktur kepemilikan saham yang masih sangat terkonsentrasi pada segelintir pihak atau yang dikenal dengan istilah high concentrated shareholders.

"Poin pertama yang disampaikan adalah mengenai keterbukaan informasi, termasuk masalah kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi. Poin kedua adalah mengenai kepatuhan (compliance) dan penegakan hukum (enforcement). Dua hal inilah yang memang harus segera ditingkatkan kualitasnya," tegas Rosan.

Terkait isu konsentrasi kepemilikan saham, Rosan menambahkan bahwa OJK sebenarnya telah melakukan langkah proaktif. Saat ini, sudah ada satuan tugas atau komite khusus yang bertugas menelaah saham-saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi guna menjaga stabilitas dan keadilan pasar.

Meskipun proses perbaikan ini sedang berjalan, Rosan menekankan adanya dorongan kuat dari pemerintah untuk mempercepat proses tersebut. Ia menyebut bahwa arahan dari Presiden Prabowo sangat jelas, yakni agar akselerasi perbaikan sistem pasar modal dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

"Kami memang masih memiliki waktu, namun kami meminta arahan Bapak Presiden agar proses ini segera diakselerasi agar hasilnya bisa lebih baik dan cepat dirasakan manfaatnya," tambahnya.

Ketika ditanya kembali mengenai kebenaran komunikasi langsung antara Presiden Prabowo dan bos MSCI tersebut, Rosan tetap bersikap diplomatis dan tidak ingin memberikan konfirmasi langsung. Ia mengarahkan bahwa segala detail mengenai komunikasi teknis maupun kebijakan terkait pasar modal merupakan wewenang penuh dari OJK.

"Jika ingin memastikan hal itu, silakan ditanyakan langsung kepada otoritas terkait, yaitu OJK," pungkasnya menutup pembicaraan.