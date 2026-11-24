Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk mempercepat realisasi komitmen investasi raksasa asal China. Nilai investasi yang dimaksud mencapai angka fantastis, yakni US$15 miliar atau jika dikonversikan ke dalam rupiah setara dengan Rp273,4 triliun. Langkah cepat ini diambil guna memastikan proyek-proyek strategis yang telah disepakati dapat segera berjalan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Istana Negara pada Selasa (24/11/2026). Pertemuan tersebut membahas mengenai perkembangan iklim investasi serta akselerasi proyek hilirisasi di berbagai sektor industri di Indonesia.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Presiden sangat menekankan pentingnya tindak lanjut atas kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya. Perlu diingat, komitmen investasi ini merupakan hasil dari kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Shenzhen, China, beberapa waktu lalu.

Rosan menjelaskan bahwa rencana investasi ini bukan sekadar wacana, melainkan sudah memiliki landasan hukum dan dukungan kuat dari otoritas terkait di Negeri Tirai Besi. "Potensi proyek hilirisasi tersebut, termasuk yang ditandatangani di Shenzhen dengan nilai sekitar US$15 miliar, diminta oleh Bapak Presiden untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan dana tersebut sudah mendapatkan persetujuan langsung dari pemerintah China, baik melalui National Development and Reform Commission (NDRC) maupun Overseas Direct Investment (ODI)," ujar Rosan usai pertemuan tersebut.

Kehadiran dukungan dari lembaga seperti NDRC dan ODI menjadi sinyal positif bahwa proyek ini memiliki legitimasi yang kuat dan siap untuk dieksekusi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kini didorong untuk segera melakukan langkah teknis agar proses implementasi di lapangan tidak mengalami hambatan birokrasi.

Selain membahas investasi China, rapat terbatas tersebut juga dihadiri oleh jajaran petinggi lainnya, termasuk COO BPI Danantara Dony Oskaria dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Fokus utama pertemuan ini tidak hanya pada satu proyek, melainkan juga pada pemetaan prospek ekonomi Indonesia menuju tahun 2027.

Pemerintah tengah melakukan simulasi dan perhitungan mendalam mengenai kontribusi sektor investasi serta peran BPI Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Target ambisius telah dipasang, di mana pemerintah ingin melihat bagaimana peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa mencapai angka 6%, 6,5%, bahkan hingga menyentuh angka 8%.

"Kami sedang menghitung dalam konteks pertumbuhan persentase terhadap ekonomi. Jika ekonomi kita mampu mencapai target 6% hingga 8%, maka kami ingin melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan dari sisi investasi dan bagaimana proporsi peran Danantara dalam mendukung target tersebut," tambah Rosan.

Melalui langkah agresif dalam mengejar investasi asing dan penguatan struktur hilirisasi, pemerintah berharap Indonesia dapat memperkokoh fondasi ekonomi nasional dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Berita selengkapnya dapat Anda pantau melalui jabarpos.id.