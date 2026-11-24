Jabarpos.id – PT Danantara Investment Management (DIM) menunjukkan ketangguhan luar biasa di tengah guncangan pasar modal yang sedang melanda. Di saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam hingga 39 persen, portofolio investasi publik dan treasury milik perusahaan ini justru mampu bertahan dengan koreksi yang jauh lebih terkendali, yakni hanya sebesar 8 persen.

Ketahanan ini terungkap dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (24/11). Berdasarkan data per 30 Oktober 2026, total nilai portofolio yang dikelola DIM mencapai angka fantastis, yakni Rp60,6 triliun. Keberhasilan menjaga nilai aset di tengah badai ekonomi ini bukan tanpa alasan. Strategi diversifikasi global menjadi kunci utama yang membuat perusahaan tetap berdiri tegak.

Managing Director Treasury and Public Investments PT DIM, Ali Setiawan, menjelaskan bahwa kunci kekuatan mereka terletak pada komposisi aset yang tersebar luas. Portofolio perusahaan tidak hanya bertumpu pada satu jenis aset atau satu wilayah geografis saja, melainkan mencakup berbagai kelas aset mulai dari ekuitas di pasar negara maju (developed markets) hingga pasar negara berkembang (emerging markets), serta kombinasi obligasi global dan domestik.

"Jika portofolio kami hanya berisi ekuitas Indonesia, performanya pasti akan terkoreksi sangat dalam. Kami memiliki kombinasi pasar yang berperforma baik, sehingga valuasi kami tersaring lebih optimal melalui kombinasi kelas aset yang berbeda," ungkap Ali Setiawan. Ia bahkan memproyeksikan bahwa jika seluruh portofolio hanya berisi pasar modal Indonesia, koreksi bisa mencapai 30 persen, bahkan menyentuh angka 40 persen jika seluruhnya berupa ekuitas.

Meski sangat mengandalkan pasar global, DIM menegaskan bahwa mereka tidak menutup mata terhadap potensi dalam negeri. Saat ini, ekuitas Indonesia masih memegang porsi sebesar 9,1 persen dalam portofolio mereka. Angka ini tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan bobot Indonesia di indeks MSCI yang hanya sekitar 0,5 persen. Ali menegaskan bahwa meski banyak pihak pesimis terhadap pasar modal Indonesia, pihaknya tetap optimis terhadap emiten-emiten blue chip dan imbal hasil (yield) obligasi domestik yang masih sangat menarik.

Tentu saja, tekanan pasar global tetap memberikan dampak pada sisi profitabilitas. DIM memproyeksikan laba bersih untuk tahun 2026 berada di angka Rp0,8 triliun. Meski angka ini berada di bawah target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sebesar Rp3,4 triliun, manajemen tetap optimis karena masih mencatatkan laba positif. Selain itu, komponen-komponen yang berada di bawah kendali langsung manajemen diprediksi akan tetap mencapai atau bahkan melampaui target RKAP.

Di sisi lain, kinerja ekspansi perusahaan menunjukkan angka yang menjanjikan. Dari lebih dari 600 peluang investasi yang telah dikaji secara mendalam, DIM telah berhasil menyelesaikan 39 transaksi dengan total nilai mencapai Rp69 triliun. Langkah agresif ini diharapkan mampu memobilisasi modal tambahan hingga Rp200 triliun dan membuka lapangan kerja baru bagi sekitar 50.000 orang.

Menatap tahun 2027, DIM berkomitmen untuk memperkuat manajemen risiko. Fokus utama perusahaan ke depan adalah memperketat proses uji tuntas (due diligence), memperluas diversifikasi, serta melakukan uji ketahanan portofolio secara berkala guna memastikan aset tetap aman dari gejolak pasar yang tidak menentu.