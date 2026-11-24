Jabarpos.id – Industri keuangan global kini tengah menghadapi tantangan besar dalam menghadapi ancaman kejahatan finansial yang semakin canggih. Di tengah ketatnya regulasi mengenai Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), PT Sijitu Regtech Asia muncul sebagai garda terdepan dalam menyediakan solusi teknologi regulasi atau Regulatory Technology (RegTech) yang mumpuni.

Perusahaan ini telah membuktikan efektivitasnya dengan berhasil melakukan penyaringan terhadap lebih dari 75 juta nama nasabah. Langkah ini diambil untuk membantu lembaga keuangan mengidentifikasi profil risiko tinggi secara akurat, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku.

Direktur SIJITU, Cornelius Ricky Adryanus, menjelaskan bahwa misi utama perusahaan adalah membantu sektor keuangan dalam menerapkan prosedur Anti-Money Laundering (AML) yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien. Menurutnya, efisiensi dalam proses pemantauan sangat krusial agar tidak menghambat operasional bisnis namun tetap menjaga keamanan sistem.

"Saat ini, SIJITU telah melayani lebih dari 85 institusi keuangan yang berasal dari 10 sektor industri yang berbeda. Total nasabah yang telah kami lakukan screening mencapai 75 juta nama," ujar Cornelius dalam sebuah acara penghargaan layanan keuangan di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi, SIJITU mengandalkan tujuh modul terintegrasi yang dirancang khusus untuk menutup celah kejahatan finansial. Modul pertama adalah Watchlist Name Screening. Fitur ini bekerja secara real-time untuk menyaring nama nasabah, baik individu maupun korporasi, terhadap daftar sanksi nasional dan internasional, seperti daftar DTTOT, PPPSPM, hingga daftar OFAC dan PBB. Proses ini sangat penting untuk mendeteksi apakah seorang calon nasabah memiliki keterkaitan dengan pejabat publik atau eksposur politik tertentu.

Selain itu, terdapat modul Global Batch Scanning yang memungkinkan pemindaian data nasabah dalam jumlah besar secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi perubahan status risiko pada basis data nasabah lama. Perusahaan juga menyediakan Internal Watchlist yang memungkinkan institusi memiliki daftar hitam (blacklist) mandiri sesuai dengan kebijakan risiko masing-masing.

Keunggulan lain dari teknologi ini adalah Custom Risk Profiling, sebuah sistem yang mampu menilai tingkat risiko nasabah secara otomatis berdasarkan parameter yang telah disesuaikan dengan profil bisnis perusahaan. Untuk urusan verifikasi identitas, SIJITU menghadirkan SIJITU Max yang menggabungkan teknologi eKYC dan biometrik, mulai dari pembacaan KTP secara otomatis hingga deteksi wajah (liveness detection).

Tidak hanya untuk individu, SIJITU juga memiliki modul eKYB (Know Your Business) yang fokus pada uji tuntas entitas bisnis, mencakup verifikasi legalitas hingga identifikasi pemilik manfaat (Beneficial Owner). Seluruh rangkaian proses ini kemudian bermuara pada modul Dashboard and Web Portal sebagai pusat kendali untuk manajemen kasus dan pelaporan kepatuhan kepada regulator seperti OJK dan Bank Indonesia.

"Hilir dari seluruh proses kompleks ini adalah pelaporan yang akurat dan akuntabel," tutup Cornelius. Dengan teknologi ini, diharapkan industri keuangan dapat tumbuh lebih sehat dan terhindar dari jeratan praktik pencucian uang yang merugikan negara.