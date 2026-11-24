Jabarpos.id – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI menunjukkan dominasi yang luar biasa di tengah ketatnya persaingan industri keuangan tanah air. Memasuki periode kuartal III-2026, bank syariah terbesar di Indonesia ini berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional maupun sektor perbankan syariah secara keseluruhan.

Keberhasilan ini terlihat dari berbagai indikator utama, mulai dari pertumbuhan aset, penyaluran pembiayaan, hingga penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap menunjukkan tren positif. Padahal, kondisi ekonomi saat ini sedang dihadapkan pada tantangan kenaikan suku bunga acuan dan persaingan penghimpunan dana yang semakin sengit antar lembaga keuangan.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2026, aset BSI tumbuh signifikan sebesar 16,18% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini jauh mengungguli pertumbuhan perbankan nasional yang berada di angka 11,66% yoy, serta pertumbuhan perbankan syariah yang tercatat sebesar 11,84% yoy.

Tak hanya dari sisi aset, sektor pembiayaan BSI juga menunjukkan taringnya. Per September 2026, pembiayaan BSI tumbuh 16,21% yoy. Capaian ini melampaui pertumbuhan penyaluran pinjaman industri perbankan nasional yang tumbuh 13,65% yoy dan perbankan syariah yang tumbuh 11,8% yoy.

"Hal ini membuktikan bahwa ketiga indikator utama kami tumbuh di atas rata-rata industri secara bersamaan. Meskipun kita berada dalam situasi yang tidak mudah dengan kenaikan suku bunga acuan dan persaingan dana yang ketat, BSI tetap mampu tumbuh dua digit. Ini menunjukkan fundamental perusahaan yang sangat kuat," ujar Anggoro dalam acara public expose kinerja BSI secara virtual, Selasa (24/11/2026).

Dalam laporan kinerjanya, BSI mencatatkan total aset mencapai Rp475 triliun per September 2026. Anggoro menyatakan optimisme tinggi bahwa perusahaan akan segera menembus angka aset Rp500 triliun dalam waktu dekat. Pencapaian ini dianggap sebagai tonggak penting bagi BSI untuk terus naik kelas dalam peta persaingan industri perbankan.

Pertumbuhan aset tersebut didorong oleh penghimpunan dana yang sangat solid, terutama dari sektor tabungan. Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI tumbuh 16,31% yoy, di mana pertumbuhan tabungan melonjak 20,79% yoy menjadi Rp177 triliun. Angka pertumbuhan tabungan ini bahkan disebut sebagai yang tertinggi di industri perbankan saat ini.

Strategi memperkuat porsi tabungan ini juga berdampak positif pada efisiensi perusahaan. BSI berhasil menekan biaya dana (cost of fund) sebesar 33 basis poin (bps) dibandingkan tahun sebelumnya, dari semula 2,34%. Dengan biaya dana yang lebih rendah, bisnis perseroan dinilai semakin sehat dan berkelanjutan.

Dari sisi kualitas kredit, BSI mampu menjaga risiko pembiayaan dengan sangat baik. Rasio non-performing financing (NPF) gross berada di level 1,8% dan NPF net di angka 0,35%. Selain itu, pendapatan berbasis komisi (fee-based income) juga mencetak rekor baru dengan rasio mencapai 24,58%.

Kombinasi dari pertumbuhan bisnis yang agresif, efisiensi pendanaan, serta diversifikasi pendapatan non-bunga ini akhirnya membawa BSI pada perolehan laba bersih sebesar Rp6,13 triliun hingga kuartal III-2026, tumbuh 10,02% secara tahunan.