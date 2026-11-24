Jabarpos.id – Dunia keuangan Indonesia tengah bersiap menyambut momen krusial hari ini. Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan nama Danantara, dijadwalkan akan merilis laporan keuangan perdananya kepada publik pada Rabu (25/11/2026). Langkah ini menjadi sorotan tajam para pelaku pasar dan pengamat ekonomi karena akan menjadi tolok ukur pertama transparansi lembaga investasi raksasa tersebut.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, memberikan sinyal kuat bahwa pengumuman ini akan dilakukan segera setelah pihaknya menerima dokumen resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak BPK telah memberikan konfirmasi bahwa penyerahan laporan tersebut akan dilakukan pada hari ini. Begitu dokumen diterima, manajemen Danantara berkomitmen untuk langsung memaparkan seluruh hasilnya secara terbuka kepada masyarakat luas.

"Rabu ini. Pihak BPK sudah menyampaikan bahwa laporan akan diberikan kepada kami pada hari Rabu. Setelah itu, kami akan segera melakukan pemaparan kepada publik," ungkap Rosan saat memberikan keterangan kepada awak media di Wisma Danantara, Jakarta Selatan.

Rosan juga menegaskan bahwa laporan yang akan disajikan bukanlah sekadar ringkasan singkat atau data permukaan saja. Masyarakat akan mendapatkan akses terhadap laporan keuangan yang komprehensif dan mendalam. Namun, perlu dicatat bahwa cakupan waktu dalam laporan ini tidak mencakup satu tahun penuh. Hal ini dikarenakan Danantara baru resmi berdiri pada Februari 2025, sehingga laporan yang dirilis kali ini akan mencakup periode kinerja dari bulan Maret hingga Desember 2025.

Di tengah penantian laporan tersebut, kabar mengenai proyeksi kinerja PT Danantara Investment Management (DIM) juga menjadi perbincangan hangat. Pada Selasa (24/11/2026), Danantara memaparkan proyeksi laba bersih PT DIM untuk tahun 2026 yang diperkirakan mencapai angka Rp800 miliar. Meski angka tersebut tergolong besar, namun jika dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang menargetkan Rp3,4 triliun, angka ini terlihat mengalami penurunan.

Dalam sesi rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, manajemen menjelaskan bahwa realisasi laba yang berada di bawah target tersebut merupakan dampak langsung dari kondisi pasar modal Indonesia yang sedang mengalami tekanan. Fluktuasi pasar ini secara otomatis memengaruhi nilai investasi yang dikelola oleh perusahaan.

Meski menghadapi tantangan pasar, Danantara tetap menunjukkan optimisme jangka panjang. PT DIM menargetkan pertumbuhan aset atau nilai neraca yang sangat agresif. Jika pada akhir 2026 proyeksi aset berada di angka Rp248 triliun dengan 39 portofolio investasi yang telah rampung, maka pada tahun 2027, Danantara membidik nilai aset hingga menembus angka Rp421 triliun. Ambisi besar ini menunjukkan bahwa meski pasar sedang tidak menentu, strategi investasi Danantara tetap diarahkan pada ekspansi skala besar di masa depan.