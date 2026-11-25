Jabarpos.id – Sektor perbankan milik negara kembali menunjukkan taringnya di tengah dinamika ekonomi nasional. Memasuki periode kuartal ketiga tahun 2026, lima bank besar di bawah naungan BPI Danantara secara resmi merilis laporan kinerja keuangan mereka. Hasilnya, para raksasa perbankan pelat merah ini berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang sangat impresif, dengan angka yang mencapai puluhan triliun rupiah.

Dalam persaingan ketat antar bank BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI masih memegang kendali sebagai pemenang dari sisi nominal. Bank yang fokus pada segmen mikro ini sukses membukukan laba bersih tahun berjalan mencapai Rp48,16 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 16,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (YoY).

Menyusul di posisi kedua, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. juga tidak kalah hebat. Mandiri mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp45,5 triliun. Pertumbuhan laba Mandiri tercatat mencapai 20,7% secara tahunan, sebuah angka yang menunjukkan efisiensi operasional yang sangat baik. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI membukukan laba sebesar Rp16,1 triliun, tumbuh 6,6% secara YoY.

Menariknya, jika kita melihat dari sisi persentase pertumbuhan tertinggi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN justru menjadi bintang utama. Meski secara nominal lebih kecil dibandingkan bank lain, BTN mencatatkan lonjakan laba yang sangat tajam sebesar 22,6% secara tahunan, dengan total perolehan laba mencapai Rp2,82 triliun. Di sisi lain, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI juga menunjukkan performa positif dengan laba bersih sebesar Rp6,12 triliun, naik 10,02% YoY.

Tidak hanya soal laba, pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan dana juga menunjukkan tren positif yang melampaui rata-rata industri perbankan nasional. Sebagai gambaran, pertumbuhan kredit perbankan secara umum berada di angka 13,26%, namun bank-bank BUMN ini mampu mencatatkan angka yang lebih tinggi.

BRI, misalnya, mencatatkan penyaluran kredit konsolidasi tumbuh 14,5% menjadi Rp1.647 triliun. Kualitas kredit mereka juga semakin sehat dengan penurunan rasio kredit bermasalah (NPL) gross menjadi 3,07%. Bank Mandiri juga menunjukkan performa tangguh dengan pertumbuhan kredit konsolidasi sebesar 15,4% mencapai Rp1.693,63 triliun, serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 17,7%.

BNI pun mencatatkan pertumbuhan kredit yang sangat agresif sebesar 22,2% YoY menjadi Rp992,5 triliun. Sementara itu, BTN yang fokus pada pembiayaan perumahan, berhasil menekan rasio NPL gross hingga ke level 2,9%. Terakhir, BSI sebagai bank syariah terbesar juga menunjukkan kualitas pembiayaan yang membaik dengan penurunan rasio Non Performing Financing (NPF) gross menjadi 1,80%.

Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan bahwa bank-bank BUMN tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan fundamental keuangan yang sangat kuat dan pertumbuhan yang stabil.