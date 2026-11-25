Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas pasar modal Indonesia dengan menjatuhkan sanksi terhadap 10 kasus pelanggaran yang melibatkan berbagai emiten, perusahaan, hingga individu. Dalam rangkaian tindakan hukum tersebut, ditemukan adanya praktik manipulasi perdagangan saham yang sangat merugikan mekanisme pasar.

Berdasarkan hasil investigasi mendalam, OJK mengungkap bahwa tiga dari sepuluh kasus tersebut merupakan praktik manipulasi saham yang menghasilkan keuntungan tidak sah dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp23,77 miliar. Atas tindakan tersebut, regulator menjatuhkan denda administratif dengan total akumulasi sebesar Rp3,71 miliar.

Tak hanya denda uang, OJK juga menerapkan sanksi berat lainnya. Para pelaku diwajibkan mengembalikan seluruh keuntungan ilegal yang mereka peroleh. Selain itu, sejumlah pihak dilarang keras untuk beraktivitas di sektor Pasar Modal, Dana Pensiun, dan Industri Keuangan Non-Bank (PMDK) dalam jangka waktu tertentu. OJK bahkan memerintahkan penutupan rekening efek yang terindikasi digunakan untuk melakukan kecurangan.

Berikut adalah rincian dari sepuluh kasus pelanggaran yang menjadi sorotan OJK:

Manipulasi Perdagangan Saham Kasus pertama melibatkan saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI). Praktik manipulasi ini dilakukan melalui pola transaksi semu yang menyesatkan pasar. Akibatnya, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan sebesar Rp6,89 miliar dan melarang sejumlah oknum direktur serta manajer sekuritas untuk berkegiatan di sektor pasar modal selama 3 hingga 10 tahun.

Kasus kedua menyasar saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF). Dalam kasus ini, ditemukan adanya keterkaitan transaksi dari alamat yang sama untuk menciptakan kesan aktivitas perdagangan tertentu. Pelaku diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah yang mencapai lebih dari Rp12,5 miliar secara total.

Kasus ketiga adalah manipulasi saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM). Menariknya, beberapa pelaku diketahui melakukan transaksi manipulatif saat mengikuti kompetisi trading yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas. OJK memerintahkan pengembalian keuntungan sebesar Rp4,32 miliar kepada sembilan pihak terkait.

Pelanggaran Keterbukaan Informasi dan Prosedur Selain manipulasi, OJK juga menindak emiten yang tidak transparan. PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH) dijatuhi denda karena gagal menyampaikan informasi material terkait putusan hukum yang melibatkan Komisaris Utamanya.

PT Karya Bersama Anugerah Tbk. juga terkena sanksi karena tidak mengikuti prosedur transaksi material dalam jual beli tanah di Kalimantan. Perusahaan dan jajaran direksinya harus membayar denda total sebesar Rp1,2 miliar.

Pelanggaran Transaksi Afiliasi dan Saham Treasuri Beberapa perusahaan besar lainnya juga tak luput dari pengawasan. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. didenda Rp550 juta terkait kewajiban pengalihan saham treasuri. Begitu pula dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang dikenakan denda Rp550 juta karena keterlambatan pengalihan saham hasil penawaran tender wajib.

Pelanggaran prosedur transaksi afiliasi juga ditemukan pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (denda Rp325 juta) dan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (denda Rp75 juta). Terakhir, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. dijatuhi denda Rp300 juta akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi.

Melalui tindakan ini, OJK menegaskan komitmennya untuk melindungi investor dari praktik curang yang dapat merusak mekanisme harga wajar di pasar modal. Pengawasan akan terus diperketat guna memastikan ekosistem investasi yang sehat dan transparan di Indonesia.