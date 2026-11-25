Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kini tengah berada dalam fase krusial untuk mempertahankan daya tarik di mata para pemodal dunia. Menanggapi dinamika pasar yang fluktuatif dan kekhawatiran para investor global, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat dengan menyiapkan serangkaian langkah strategis. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa pasar modal tanah air tetap menjadi destinasi investasi yang aman, transparan, dan kompetitif di kancah internasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh catatan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh para penyedia indeks maupun investor. Fokus utamanya adalah mengembalikan tingkat kepercayaan industri agar kelayakan investasi Indonesia kembali berada pada level tertinggi.

Untuk mencapai target tersebut, OJK telah merumuskan empat pilar utama yang akan menjadi fondasi penguatan pasar. Pilar pertama adalah transparansi. OJK berkomitmen mendorong reformasi berkelanjutan agar standar keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia dapat diterima sepenuhnya oleh standar global. Transparansi dianggap sebagai kunci utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang.

Pilar kedua adalah penguatan pengawasan transaksi atau surveillance. Dengan sistem pengawasan yang lebih canggih, diharapkan setiap indikasi pelanggaran dapat dideteksi lebih dini sebelum berdampak luas. Hal ini akan didukung oleh pilar ketiga, yaitu tindakan cepat (immediate action) dari pihak Bursa. Tujuannya adalah untuk melakukan intervensi seketika guna mencegah eskalasi atau perluasan dampak setiap kali terjadi pelanggaran terhadap mekanisme pasar.

Terakhir, pilar keempat yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum (enforcement). Hasan Fawzi menekankan bahwa sanksi yang diberikan harus bersifat signifikan dan memberikan efek jera yang nyata. Dengan adanya sanksi yang berat, diharapkan para pelaku pasar tidak akan berani melakukan tindakan ilegal yang dapat merusak integritas pasar.

Salah satu tantangan yang tengah dihadapi adalah status Indonesia sebagai emerging market dalam klasifikasi MSCI. OJK terus menjalin komunikasi intensif dengan MSCI terkait isu konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi (high shareholding concentration). Sebagai respons, Bursa Indonesia telah mempercepat penguatan tata kelola dengan membentuk komite khusus dan memperluas cakupan saham dalam perhitungan konsentrasi kepemilikan.

Selain itu, OJK juga mengintensifkan forum Investor Advisory Group yang difasilitasi oleh lembaga internasional seperti World Bank, AFC, dan ASIFMA. Forum ini kini digelar dua minggu sekali sebagai wadah komunikasi untuk menjelaskan kemajuan reformasi kepada investor domestik maupun global.

Upaya besar ini juga mendapat angin segar melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi baru ini memberikan ruang bagi otoritas untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat, termasuk pidana kurungan badan, yang diharapkan mampu memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia secara menyeluruh. Melansir laporan jabarpos.id, sinergi seluruh pelaku industri menjadi kunci keberhasilan strategi ini.