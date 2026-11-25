Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas terhadap praktik kecurangan di pasar modal Indonesia. Lembaga pengawas keuangan tersebut secara resmi menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak yang terbukti melakukan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI). Kasus ini mencuat setelah ditemukan adanya aktivitas transaksi yang sengaja dirancang untuk menciptakan kesan palsu mengenai kondisi pasar dan aktivitas perdagangan emiten tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi mendalam, praktik manipulasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni mulai 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK mengungkapkan bahwa skema ini dilakukan untuk menyesatkan investor dengan memberikan gambaran semu terkait pergerakan harga saham HOMI. Dari rangkaian transaksi ilegal tersebut, para pelaku berhasil meraup keuntungan tidak sah yang nilainya mencapai Rp6,89 miliar.

Dalam keterangannya, OJK merinci sejumlah nama yang terlibat dalam skandal ini. Pihak-pihak tersebut meliputi PT Sakti Maju Berdikari, Direktur perusahaan tersebut yang bernama Teddi Budiman, Manajer dari PT Pilarmas Investindo Sekuritas yakni Hermanto, serta seorang individu bernama Indra S yang merupakan adik dari Hermanto. Investigasi juga menemukan bahwa terdapat 15 rekening efek nasabah yang digunakan sebagai instrumen untuk menjalankan praktik manipulatif ini.

Sebagai bentuk penegakan hukum, OJK memerintahkan keempat pihak tersebut untuk mengembalikan seluruh keuntungan ilegal yang telah mereka peroleh. Selain itu, sanksi administratif berat juga dijatuhkan kepada para individu terkait. Teddi Budiman dilarang beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun, sementara Hermanto mendapatkan hukuman lebih berat yakni larangan selama 10 tahun. Adapun Indra S dijatuhi sanksi larangan selama tiga tahun. OJK juga menginstruksikan perusahaan efek terkait untuk segera menutup 15 rekening yang menjadi alat dalam transaksi ilegal tersebut.

Di tengah kemelut hukum ini, perhatian publik juga tertuju pada struktur kepemilikan saham HOMI. Berdasarkan data terbaru, sosok Tan Ping muncul sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari perseroan. Tan Ping, yang juga menjabat sebagai komisaris, memegang 189 juta saham atau setara dengan 12% kepemilikan dengan nilai pasar sekitar Rp32,13 miliar.

Namun, kendali utama perusahaan sebenarnya berada di tangan PT Graha Mulia Indotama. Perusahaan ini merupakan pemegang saham mayoritas yang menguasai 819 juta saham atau sekitar 52% dari total saham HOMI, dengan nilai kepemilikan mencapai Rp139,23 miliar. Selain kedua entitas tersebut, terdapat beberapa pemegang saham individu lainnya seperti Sudirman, Dede Muht Arudin, Tutik Sudiyatmi, Neneng Puspita Sari, dan Eka Puspita Rini yang masing-masing memiliki porsi di atas 1%.

Secara keseluruhan, kelompok pemegang saham besar ini menguasai hingga 94,08% saham HOMI. Struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi ini menunjukkan bahwa porsi saham yang beredar di masyarakat umum atau publik sangatlah terbatas, sebuah kondisi yang sering kali menjadi perhatian khusus bagi regulator dalam menjaga stabilitas dan transparansi pasar. Melansir laporan dari jabarpos.id, kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pelaku pasar mengenai risiko hukum dari praktik manipulasi saham.