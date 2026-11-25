Jabarpos.id – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), raksasa pengelola jalan tol di Indonesia, secara resmi mengumumkan perombakan besar-besaran pada struktur kepemimpinan perusahaan. Langkah strategis ini diambil melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah mendapatkan restu penuh dari para pemegang saham. Perubahan ini tidak hanya sekadar pergantian personel, tetapi juga membawa transformasi pada struktur jabatan di level direksi.

Salah satu poin paling mencolok dalam reorganisasi kali ini adalah adanya penggabungan dua fungsi strategis. Jika sebelumnya jabatan Direktur Bisnis dan Direktur Layanan berdiri sendiri-sendiri, kini kedua fungsi tersebut dilebur menjadi satu posisi tunggal, yakni Direktur Bisnis dan Layanan. Posisi krusial ini dipercayakan kepada Ari Respati. Langkah efisiensi struktur ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan dan menyelaraskan strategi bisnis dengan kualitas layanan di lapangan.

Selain penggabungan tersebut, perubahan juga terjadi pada posisi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang kini resmi dijabat oleh Sigit Prastowo. Perubahan susunan manajemen ini telah diumumkan secara resmi melalui kanal media sosial perusahaan, @official.jasamarga, pada Rabu (25/11/2026). Pihak manajemen berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa angin segar bagi pertumbuhan perusahaan serta memberikan inspirasi bagi seluruh karyawan, yang akrab disapa "Roadster Jasa Marga", untuk terus berinovasi.

Di sisi lain, perusahaan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tiga direktur yang telah menyelesaikan masa baktinya. Mereka adalah Pramitha Wulanjani (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko periode 2023-2026), Yaya Ruhiya (Direktur Layanan periode 2025-2026), dan Reza Febriano (Direktur Bisnis periode 2021-2026). Dedikasi mereka selama menjabat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan operasional Jasa Marga ke depan.

Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB, berikut adalah daftar lengkap jajaran Direksi Jasa Marga yang baru: Rivan A. Purwantono akan memimpin sebagai Direktur Utama, didampingi oleh Andry Tanudjaja sebagai Wakil Direktur Utama. Untuk urusan operasional dan teknis, perusahaan menunjuk Yoga Tri Anggoro sebagai Direktur Operasi dan Fitri Wiyanti sebagai Direktur Teknik. Sementara itu, urusan sumber daya manusia akan dikelola oleh Riksa Prakoso selaku Direktur SDM dan Transformasi.

Melengkapi struktur direksi, Ari Respati menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Layanan, serta Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Tak hanya di level direksi, susunan Dewan Komisaris juga mengalami penyegaran. Juri Ardiantoro kini menjabat sebagai Komisaris Utama. Ia akan didampingi oleh jajaran komisaris lainnya, yakni Syamsul Bachri Yusuf, M Asrorun Ni’am Sholeh, dan Nurul Ghufron. Untuk menjaga aspek pengawasan yang independen, perusahaan menempatkan Tedi Kurniawan, Nachrowi Ramli, dan Rudi Antariksawan sebagai Komisaris Independen.

Perubahan wajah manajemen ini dipandang sebagai langkah penting bagi Jasa Marga untuk menghadapi tantangan industri infrastruktur yang semakin dinamis, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan jalan tol di seluruh Indonesia. Melansir informasi dari jabarpos.id, transformasi ini diharapkan mampu mendorong performa keuangan dan operasional perusahaan agar tetap menjadi pemimpin pasar di sektornya.